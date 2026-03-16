Nell'ecosistema immunitario che protegge le superfici mucose del corpo umano, una categoria di proteine chiamate lectine svolge un ruolo di primaria importanza: riconoscere batteri, virus e altri microrganismi identificandone i caratteristici zuccheri di superficie e avviare una risposta difensiva. Si stima che il genoma umano codifichi oltre 200 lectine distinte, tutte coinvolte nella difesa immunitaria innata e nella comunicazione intercellulare. In questo ricco panorama molecolare, un gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha ora caratterizzato in dettaglio una lectina specifica, chiamata intelectina-2, dimostrando che essa opera simultaneamente su due fronti distinti per proteggere l'intestino dalle infezioni batteriche. Lo studio, pubblicato sulla rivista peer-reviewed Nature Communications, porta la firma di Amanda Dugan, già ricercatrice al MIT, e di Deepsing Syangtan, dottoranda della stessa istituzione, sotto la supervisione senior di Laura Kiessling, Novartis Professor of Chemistry al MIT.

La famiglia delle intelectine umane comprende due soli membri: intelectina-1 e intelectina-2. Nonostante la loro struttura tridimensionale sia molto simile, queste due proteine mostrano differenze funzionali significative. Circa un decennio fa, Kiessling e i suoi collaboratori avevano già risolto la struttura cristallografica di intelectina-1, scoprendo che questa proteina si lega esclusivamente a carboidrati presenti sui microrganismi e non sulle cellule umane — una specificità straordinaria dal punto di vista evolutivo. Le funzioni biologiche precise di intelectina-1 restano però ancora parzialmente da chiarire, e le conoscenze su intelectina-2 erano fino a poco fa ancora più frammentarie.

L'indagine sul ruolo fisiologico di intelectina-2 ha rivelato innanzitutto una differenza notevole nella sua produzione tra specie. Nell'uomo, la proteina viene sintetizzata in modo costitutivo dalle cellule di Paneth dell'intestino tenue, cellule specializzate nella secrezione di agenti antimicrobici. Nei topi, invece, la stessa proteina sembra essere prodotta dalle cellule caliciformi — secernatrici di muco — principalmente in risposta a stati infiammatori o a infezioni parassitarie. Questa differenza suggerisce che, pur condividendo meccanismi molecolari, i due organismi abbiano adattato l'espressione di questa proteina a contesti immunologici diversi.

Il cuore della scoperta riguarda il doppio meccanismo d'azione di intelectina-2. I ricercatori hanno dimostrato che la proteina è in grado di legare il galattosio, uno zucchero semplice presente sia nelle mucine — le molecole glicoproteiche che costituiscono il muco intestinale — sia sulla superficie di numerosi batteri patogeni. Legandosi alle mucine attraverso questo zucchero, intelectina-2 le interconnette fisicamente, come farebbe un agente reticolante, ispessendo e rinforzando lo strato mucoso che funge da prima barriera protettiva della mucosa intestinale. Si tratta di un meccanismo fisico-chimico elegante: la stessa proteina che riconosce i batteri contribuisce anche a costruire il muro che li tiene a distanza.

"Intelectin-2 prima rinforza la barriera mucosa stessa, e poi, se quella barriera viene violata, può controllare i batteri e limitarne la crescita", afferma Laura Kiessling del MIT.

Quando la barriera mucosa viene compromessa e i batteri riescono a penetrare, entra in gioco il secondo meccanismo difensivo. Intelectina-2 si lega direttamente ai carboidrati di superficie dei microrganismi invasori, intrappolandoli e rallentandone la proliferazione. Nel tempo, i batteri così sequestrati mostrano segni di disgregazione della membrana cellulare, indicando che la proteina non si limita a ostacolare la crescita batterica, ma è in grado di causarne la morte. Questo effetto battericida è stato osservato contro un ampio spettro di specie, inclusi patogeni particolarmente insidiosi come Staphylococcus aureus e Klebsiella pneumoniae, noti per la loro resistenza a molti antibiotici convenzionali.

Le implicazioni cliniche di questi risultati investono due aree di grande rilevanza medica. La prima riguarda le malattie infiammatorie croniche dell'intestino, come il morbo di Crohn e la colite ulcerosa. In questi pazienti, i livelli di intelectina-2 risultano alterati: valori anormalmente bassi potrebbero indebolire la barriera mucosa favorendo le infezioni, mentre valori eccessivamente elevati potrebbero danneggiare il microbiota benefico. Secondo i ricercatori, terapie mirate a ripristinare livelli fisiologici di questa proteina potrebbero rappresentare un nuovo approccio terapeutico. La seconda area riguarda la crisi globale della resistenza agli antibiotici: la capacità di intelectina-2 di neutralizzare batteri multi-resistenti la rende un candidato di interesse per lo sviluppo di nuovi agenti antimicrobici di origine biologica.

Sfruttare le lectine umane come strumenti per combattere la resistenza antimicrobica apre una strategia fondamentalmente nuova che attinge alle nostre stesse difese immunitarie innate, sottolinea Kiessling, evidenziando come l'approccio di partire da proteine già prodotte naturalmente dall'organismo offra garanzie intrinseche di compatibilità biologica difficilmente raggiungibili con molecole di sintesi.

Gli interrogativi aperti per la ricerca futura sono numerosi e stimolanti. Resta da chiarire in che misura i livelli di intelectina-2 varino nelle diverse condizioni patologiche intestinali e quali segnali molecolari ne regolino l'espressione nelle cellule di Paneth. Sul versante applicativo, i ricercatori intendono esplorare la possibilità di progettare proteine ingegnerizzate che, ispirate alla struttura di intelectina-2, potenzino selettivamente o la funzione di rinforzo mucoso o quella battericida, a seconda del contesto clinico. La comprensione dettagliata di come questa proteina interagisca con lo specifico repertorio glicidico del microbiota intestinale sano sarà cruciale per evitare che eventuali terapie perturbino l'equilibrio ecologico del microbioma, aprendo un affascinante capitolo all'intersezione tra glicochimica, immunologia e microbiologia clinica.