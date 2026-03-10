Nelle energie rinnovabili, una delle sfide più affascinanti riguarda lo sfruttamento dell'energia osmotica, nota anche come energia blu: la possibilità di generare elettricità pulita dalla differenza di salinità tra acqua di mare e acqua dolce. Quando queste due masse d'acqua si incontrano, come avviene naturalmente nelle zone di estuario, gli ioni presenti nell'acqua salata tendono a migrare attraverso membrane selettive verso la soluzione a minore concentrazione salina, generando un potenziale elettrico sfruttabile. Nonostante il principio fisico sia noto da decenni, la sua applicazione su scala pratica è rimasta prevalentemente confinata agli ambienti di laboratorio a causa di ostacoli tecnici apparentemente difficili da superare simultaneamente. Un nuovo studio pubblicato su Nature Energy da parte di ricercatori dell'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) potrebbe ora rappresentare un punto di svolta concreto in questo campo.

Il nodo centrale del problema è sempre stato un compromesso difficile da aggirare: le membrane progettate per massimizzare il flusso ionico tendono a perdere la capacità di discriminare tra ioni di segno opposto, riducendo così l'efficienza energetica del sistema. Parallelamente, garantire la durabilità strutturale di membrane dotate di nanopori sufficientemente piccoli e numerosi si è rivelato un obiettivo altrettanto sfidante. Questi due vincoli hanno impedito finora il salto di scala dalla ricerca di base verso applicazioni tecnologiche concrete.

Il gruppo guidato da Aleksandra Radenovic, responsabile del Laboratorio per la Biologia alla Nanoscala (LBEN) presso la School of Engineering dell'EPFL, ha affrontato entrambi i problemi attraverso una strategia ispirata alla biologia cellulare. Il team ha rivestito nanopori a forma di stalattite, ricavati in membrane di nitruro di silicio, con sottili vescicole lipidiche dette liposomi. Questi liposomi, una volta depositati sulla superficie interna dei nanopori, si aprono e si riorganizzano in un doppio strato lipidico, la stessa struttura che costituisce la membrana di tutte le cellule viventi.

Il meccanismo chiave di questo rivestimento è quello che i ricercatori definiscono lubrificazione per idratazione. Le teste idrofile del doppio strato lipidico, rivolte verso l'interno del nanoporo e quindi verso il flusso ionico, attraggono uno strato d'acqua spesso soltanto poche molecole. Questo sottilissimo film d'acqua si interpone tra gli ioni in transito e le pareti del nanoporo, riducendo drasticamente l'attrito e consentendo agli ioni selezionati di muoversi con fluidità nettamente superiore rispetto alle superfici non rivestite. Il risultato è un aumento significativo della conduttanza ionica senza compromettere la selettività di carica.

"Mostrando come il controllo preciso della geometria dei nanopori e delle proprietà superficiali possa ridefinire fondamentalmente il trasporto ionico, il nostro studio porta la ricerca sull'energia blu oltre la semplice valutazione delle prestazioni, inaugurando una vera era del design," afferma il ricercatore dell'LBEN Tzu-Heng Chen.

Per validare sperimentalmente il design, il team ha fabbricato una membrana contenente 1.000 nanopori rivestiti con lipidi, disposti in configurazione esagonale. Il dispositivo è stato poi testato in condizioni che riproducono fedelmente le concentrazioni saline naturali presenti dove l'acqua di mare incontra quella fluviale. Il sistema ha raggiunto una densità di potenza di circa 15 watt per metro quadrato, un valore da due a tre volte superiore rispetto alle migliori tecnologie attualmente disponibili basate su membrane polimeriche convenzionali.

Come spiega Radenovic, l'approccio adottato integra i punti di forza di due filoni di ricerca finora distinti: "Il nostro lavoro unisce i vantaggi dei due principali approcci alla raccolta di energia osmotica: le membrane polimeriche, che ispirano la nostra architettura ad alta porosità, e i dispositivi nanofluidici, che utilizziamo per definire nanopori altamente carichi. Combinando un'architettura di membrana scalabile con canali nanofluidici ingegnerizzati con precisione, otteniamo una conversione di energia osmotica altamente efficiente e apriamo una strada verso sistemi di energia blu basati sulla nanofluidica."

Il primo autore dello studio, Yunfei Teng, sottolinea che il principio della lubrificazione per idratazione potrebbe avere ricadute ben al di là dell'energia osmotica. "Il comportamento di trasporto potenziato che osserviamo, guidato dalla lubrificazione per idratazione, è universale, e lo stesso principio può essere esteso a dispositivi diversi dai sistemi per l'energia blu," afferma il ricercatore. Ciò apre prospettive interessanti per applicazioni in campi come la filtrazione molecolare, la desalinizzazione dell'acqua e i sistemi biomimetici per il trasporto selettivo di molecole.

Il progetto si è avvalso anche di un'analisi dettagliata della struttura e della composizione chimica dei nanopori, condotta dal dottor Victor Boureau presso il Centro Interdisciplinare per la Microscopia Elettronica (CIME) dell'EPFL. Il lavoro ha beneficiato inoltre delle infrastrutture condivise di ricerca dell'ateneo svizzero per la nanofabbricazione, la caratterizzazione dei materiali e il calcolo ad alte prestazioni, in particolare i centri CMi, MHMC e SCITAS.

Sul piano della prospettiva scientifica, va ricordato che simulazioni computazionali precedenti avevano già indicato come il miglioramento simultaneo del flusso ionico e della selettività nei canali nanofluidici potesse amplificare in modo sostanziale la generazione di energia osmotica. Tuttavia, la dimostrazione sperimentale di entrambi i miglioramenti in modo combinato era rimasta finora un obiettivo elusivo. Questo studio colma quella lacuna, fornendo una prova di principio solida che dovrà essere confermata attraverso la replica indipendente dei risultati e testata con membrane di dimensioni superiori.