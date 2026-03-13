Il programma Artemis della NASA attraversa una fase cruciale, tra ritardi tecnici, riorganizzazioni interne e obiettivi ambiziosi che puntano a riportare l'essere umano sulla Luna per la prima volta dagli anni Settanta. In questo contesto, l'agenzia spaziale statunitense ha ufficialmente annunciato una nuova finestra di lancio per la missione Artemis II, fissando come data principale il 1° aprile con decollo alle 18:24 ora della costa est (ET). Una data che, non senza una certa ironia, coincide con il Primo d'Aprile, ma che la NASA prende assolutamente sul serio.

Come piano alternativo, l'agenzia ha identificato una seconda finestra il 2 aprile alle 19:22 ET, con ulteriori possibilità distribuite fino al 6 aprile. Lori Glaze, amministratrice associata ad interim della NASA, ha chiarito durante una conferenza stampa che non sarà possibile effettuare un tentativo ogni giorno: "Nell'arco dei sei giorni tra il primo e il sei, non possiamo sempre fare un tentativo ogni giorno. Ci aspettiamo circa quattro opportunità in quel periodo." Un dettaglio operativo non trascurabile, considerando la complessità logistica di ogni preparazione al lancio.

Sul fronte della preparazione fisica del veicolo, la NASA punta al 19 marzo come data per rullare nuovamente il razzo verso la rampa di lancio, una settimana prima della prima finestra utile. Tuttavia, Glaze ha invitato alla cautela: "Mentre sono a mio agio, e l'agenzia è a proprio agio, con l'obiettivo del 1° aprile come prima opportunità, tenete a mente che abbiamo ancora lavoro da fare. Ci sono cose che devono essere completate nel Vehicle Assembly Building e sulla rampa. Come sempre, saremo guidati da ciò che l'hardware ci dirà, e lanceremo quando saremo pronti."

Artemis II sarà la prima missione con equipaggio intorno alla Luna dai primi anni Settanta: quattro astronauti, dieci giorni di missione, e il primo volo con equipaggio della capsula Orion.

La missione Artemis II prevede un viaggio di 10 giorni con quattro astronauti a bordo della capsula Orion, che circumnavigherà la Luna prima di rientrare sulla Terra. Si tratterà del primo volo con equipaggio dell'Orion — un passo intermedio fondamentale verso l'allunaggio vero e proprio — e della prima missione lunare con equipaggio dalla fine del programma Apollo, nei primissimi anni Settanta. L'importanza storica e tecnica di questa missione è difficile da sovrastimare.

Il percorso verso questa finestra di lancio è stato tutto altro che lineare. Inizialmente previsto per i primi di febbraio, il lancio ha subito un primo slittamento a marzo a seguito di criticità emerse durante una prova di rifornimento a umido. Appena diciotto giorni dopo, un nuovo problema ha costretto la NASA a riportare il razzo al Vehicle Assembly Building dopo la scoperta di un'ostruzione nel flusso di elio nello stadio superiore del razzo, un problema che ha richiesto interventi tecnici approfonditi e ha ulteriormente allungato i tempi.

Tutto questo avviene in un contesto istituzionale in forte cambiamento. L'amministratore Jared Isaacman — il miliardario fondatore di Shift4 Payments, noto anche per aver volato con SpaceX — sta guidando una revisione complessiva del programma Artemis. Tra le misure già annunciate figura il posticipo dell'allunaggio programmato, ora previsto non prima del 2028, una decisione che riflette sia la complessità tecnica del programma sia le pressioni di budget che la NASA si trova ad affrontare.