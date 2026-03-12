Nella computazione moderna, dove i data center consumano quantità crescenti di energia e la domanda di chip specializzati supera costantemente l'offerta, emerge una strada alternativa che guarda non al silicio ma alla biologia: i computer basati su neuroni umani. La start-up australiana Cortical Labs, con sede a Melbourne, ha annunciato la costruzione di due data center "biologici" — uno a Melbourne e uno a Singapore — equipaggiati con chip contenenti cellule neuronali capaci, almeno in linea di principio, di apprendere e rispondere a stimoli computazionali. Si tratta di un passo concreto verso la commercializzazione su larga scala di una tecnologia che fino a poco tempo fa era confinata ai laboratori di ricerca accademica, con implicazioni potenzialmente significative per l'efficienza energetica del settore informatico.

Il cuore tecnologico di questi sistemi è il CL1, il computer biologico di punta di Cortical Labs, che integra cellule neuronali collegate a matrici di microelettrodi capaci di stimolare le cellule e misurarne la risposta elettrica quando vengono forniti dati in ingresso. All'inizio di questo mese, l'azienda ha dimostrato che il CL1 è in grado di imparare a giocare al videogioco Doom in circa una settimana, una prestazione che si aggiunge a precedenti esperimenti in cui sistemi analoghi avevano appreso a giocare a Pong. Queste dimostrazioni, pur riguardando compiti relativamente elementari, certificano una capacità di apprendimento adattivo nei circuiti neuronali artificiali che va oltre la semplice risposta programmata.

Il data center di Melbourne ospiterà circa 120 unità CL1, mentre quello realizzato in collaborazione con la National University of Singapore partirà con 20 unità, con l'obiettivo dichiarato di arrivare a 1.000 unità in una struttura più grande, subordinatamente alle approvazioni regolamentari. L'espansione permetterà a Cortical Labs di ampliare il proprio servizio cloud di brain-computing, rendendo accessibili a ricercatori e aziende risorse di calcolo biologico senza che debbano costruire e mantenere in proprio questi sistemi complessi.

L'accessibilità è proprio l'elemento che ricercatori del settore considerano più rilevante. Michael Barros, dell'Università dell'Essex nel Regno Unito, che già utilizza i servizi cloud di Cortical Labs nella propria ricerca, sottolinea come costruire questi sistemi richieda investimenti ingenti di risorse e competenze: "Spendiamo moltissimo denaro e fatica per costruire questi sistemi", ha dichiarato. "Quello che sta facendo Cortical Labs è rendere accessibile il biocomputer su larga scala. Saranno i primi a farlo."

Ogni unità CL1 richiede circa 30 watt, contro le migliaia di watt necessari a un chip AI convenzionale di ultima generazione: un confronto che, proiettato su interi data center, potrebbe tradursi in risparmi energetici considerevoli.

Il vantaggio energetico è uno degli argomenti centrali nel dibattito su questa tecnologia. Cortical Labs afferma che ciascuna unità CL1 consuma circa 30 watt, a fronte delle migliaia di watt richiesti dai chip AI convenzionali di ultima generazione. Paul Roach, dell'Università di Loughborough nel Regno Unito, commenta che "quando si scala e si riempiono intere sale, come accade già con i server tradizionali, i risparmi energetici potrebbero essere enormi", aggiungendo che, pur essendo necessari nutrienti per mantenere in vita le cellule neuronali, il raffreddamento attivo richiesto sarebbe significativamente inferiore rispetto ai sistemi convenzionali. Secondo Roach, le stime di risparmio energetico di Cortical Labs sono anzi piuttosto conservative.

Tuttavia, la comunità scientifica invita a interpretare questi sviluppi con cautela metodologica. Reinhold Scherer, anch'egli dell'Università dell'Essex, evidenzia che il funzionamento esatto di questi neuroni e le migliori strategie per addestrarli a svolgere compiti di machine learning rimangono questioni aperte: "Non si programmano i neuroni come i computer tradizionali", ha precisato, sottolineando come l'accesso a questi sistemi permetta innanzitutto di esplorare i meccanismi dell'apprendimento, dell'addestramento e della programmazione biologica.

Tra le sfide tecnologiche non ancora risolte, una delle più critiche riguarda la memorizzazione dei risultati dell'addestramento: non è ancora chiaro come conservare in una forma stabile ciò che i neuroni hanno "appreso", né come implementare algoritmi computazionali veri e propri su questi substrati biologici, al di là dell'addestramento per compiti specifici. Un secondo problema, altrettanto rilevante, è la durata delle colture cellulari: Scherer osserva che tutto ciò che i neuroni imparano va perduto quando la coltura esaurisce il suo ciclo vitale, rendendo necessario un nuovo ciclo di addestramento ogni trenta giorni circa, con un impatto significativo sull'efficienza operativa complessiva.

Il confronto con i data center AI convenzionali evidenzia ulteriori limiti strutturali. I chip CL1 non sono in grado di eseguire calcoli standard come i chip AI basati su silicio, e le strutture biologiche pianificate ospiteranno centinaia di chip biologici, contro le centinaia di migliaia di unità di elaborazione grafica (GPU) presenti nei data center AI di maggiori dimensioni. Steve Furber, dell'Università di Manchester, è diretto nella sua valutazione: "È ancora molto lontano dall'essere pronto per la produzione. C'è un salto enormentre una piccola rete che gioca a un videogioco e un grande modello linguistico."

Tjeerd olde Scheper, dell'Oxford Brookes University, che ha collaborato con FinalSpark — un'altra azienda concorrente nel settore del calcolo biologico — inquadra la questione in termini di maturità tecnologica: il campo è ancora nelle sue fasi iniziali e le aspettative devono essere calibrate di conseguenza. Le domande aperte sono numerose e fondamentali: come standardizzare la risposta delle colture neuronali, come garantire la riproducibilità dei risultati tra diversi batch cellulari, e come trasferire il know-how accumulato in un addestramento a quello successivo. Le prossime fasi di sviluppo dei data center di Cortical Labs, e in particolare l'espansione della sede di Singapore soggetta ad approvazione regolamentare, costituiranno un banco di prova concreto per verificare se la promessa di un'informatica biologica scalabile possa tradursi in applicazioni affidabili e replicabili.