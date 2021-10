Nel deserto israeliano si simula la vita futura su Marte

L’Austrian Space Forum ha allestito una finta base marziana con l’agenzia spaziale israeliana a Makhtesh Ramon, un cratere profondo 500 metri e largo 40 chilometri. I sei cosiddetti “astronauti analogici” vivranno in isolamento nella stazione virtuale fino alla fine del mese.

“È un sogno che si avvera”, ha detto all’AFP l’israeliano Alon Tenzer, 36 anni. “È qualcosa su cui abbiamo lavorato per anni.” I partecipanti – provenienti da Austria, Germania, Israele, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna – hanno dovuto superare estenuanti test fisici e psicologici. Durante la loro missione, condurranno test anche su un prototipo di drone che funziona senza GPS e su veicoli automatizzati di mappatura eolica e solare.

La missione mirerà anche a studiare il comportamento umano e l’effetto dell’isolamento sugli astronauti. “La coesione del gruppo e la loro capacità di lavorare insieme sono cruciali per sopravvivere su Marte”, ha affermato Gernot Groemer, supervisore della missione austriaca. “È come un matrimonio, tranne che in un matrimonio puoi andartene, mentre su Marte non puoi”.

L’Austrian Space Forum, un’organizzazione privata composta da specialisti aerospaziali, ha già organizzato 12 missioni, la più recente in Oman nel 2018. Il progetto israeliano fa parte della missione Amadee-20, che avrebbe dovuto prendere il via l’anno scorso ma è stata ritardata a causa della pandemia di Covid-19. L’interno della base è austero, con una piccola cucina e letti a castello. La maggior parte dello spazio è riservato agli esperimenti scientifici.

“Quello che stiamo facendo qui è preparare una grande missione, il più grande viaggio che la nostra società abbia mai intrapreso, poiché Marte e la Terra sono a 380 milioni di chilometri di distanza nel loro punto estremo”, ha affermato Groemer, “credo che il primo essere umano a camminare su Marte sia già nato e noi siamo i costruttori di navi che consentiranno questo viaggio”.