Nel mezzo di Andromeda c’è una forma misteriosa, e ora sappiamo perché

Una nuova ricerca su come le galassie – e i buchi neri supermassicci al loro centro – possono collidere insieme può offrire una spiegazione a un mistero che dura da decenni: la presenza di un ammasso stellare di forma misteriosa nel centro della Galassia di Andromeda, a 2,5 milioni di anni luce dalla Via Lattea. L’ipotesi è che possa essere causato da un “calcio” gravitazionale, qualcosa di simile al rinculo di un fucile, ma su scala cosmica.

Lo studio suggerisce infatti che il calcio sarebbe abbastanza potente da creare una massa allungata di milioni di stelle – tecnicamente noto come disco nucleare eccentrico – invece del tipo di ammasso stellare simmetrico che sarebbe tipicamente al centro di una galassia come Andromeda.

“Quando le galassie si fondono, i loro buchi neri supermassicci si uniranno e alla fine diventeranno un singolo buco nero”, dice l’astrofisico Tatsuya Akiba,dell’Università del Colorado Boulder. “Volevamo sapere quali sono le conseguenze di tutto ciò”. Per scoprirlo, il team ha eseguito simulazioni al computer di collisioni di buchi neri supermassicci. La forza risultante sarebbe sufficiente per tirare le orbite delle stelle vicino a un centro galattico in una forma allungata, come visto in Andromeda, secondo i calcoli.

La Galassia di Andromeda

Quando le galassie si scontrano, si pensa che i loro rispettivi buchi neri girino l’uno intorno all’altro, prendendo velocità prima di sbattere insieme. Come puoi immaginare, questo genera un sacco di energia, rilasciata in impulsi di onde gravitazionali – stiamo parlando di increspature letterali nel tessuto dello spazio e del tempo.

Mentre le onde prodotte da queste fusioni non influenzano direttamente le stelle della galassia, possono influenzare la loro posizione. Sulla base dei modelli messi insieme dai ricercatori, al buco nero supermassiccio rimanente può essere data una potente scossa in una direzione. Se la spinta non è troppo forte (o troppo debole), può trascinare con sé un gruppo di stelle vicine.

Secondo i ricercatori il loro lavoro potrebbe aiutare a spiegare parte della diversità negli ammassi stellari che appaiono al di fuori di Andromeda e della Via Lattea. Il prossimo passo per questo particolare tipo di analisi è quello di scalarlo dalle centinaia di stelle utilizzate in questi modelli al computer a milioni di stelle, e forse applicare lo stesso approccio di simulazione anche a galassie di diverso tipo.