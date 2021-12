Nello spazio ci sono fantasmi danzanti che non avevamo visto

Scorrendo i dati più recenti del telescopio ASKAP, sono stati avvistati due “fantasmi” danzare nelle profondità del cosmo, e nessuno aveva idea di cosa fossero. Diverse settimane dopo si è capito che si stavano osservando due radiogalassie a circa un miliardo di anni luce di distanza. Al centro di ognuno c’è un buco nero supermassiccio, che espelle getti di elettroni piegati in forme grottesche da un vento intergalattico.

Ma da dove viene il vento intergalattico? Perché è così ingarbugliato? E cosa sta causando i flussi di emissione radio? Non comprendiamo ancora i dettagli di ciò che sta accadendo, e probabilmente ci vorranno molte più osservazioni e modelli prima di farlo.

I Dancing Ghosts sono stati solo una delle numerose sorprese trovate nella prima ricerca profonda del cielo usando ASKAP. Questa ricerca, chiamata EMU Pilot Survey, è descritta in dettaglio in un articolo apparso nelle Pubblicazioni della Astronomical Society of Australia. La prima grande sorpresa dell’EMU Pilot Survey è stata la scoperta di misteriosi Odd Radio Circles (ORC), che sembrano essere anelli giganti di emissione radio, quasi un milione di anni luce di diametro, che circondano galassie lontane.

Credits: Jayanne English/EMU/Dark Energy Survey

Questi fenomeni non erano mai stati visti prima, perché sono rari e deboli. Non si sa ancora esattamente cosa siano, ma si sta lavorando strenuamente per scoprirlo. Stiamo trovando sorprese anche in luoghi che pensavamo di aver capito. Accanto alla ben studiata galassia IC5063, ad esempio, è stata individuata una galassia radio gigante, una delle più grandi conosciute, la cui esistenza non era mai stata nemmeno sospettata.

Anche questa nuova galassia contiene un buco nero supermassiccio, che espelle getti di elettroni lunghi quasi 5 milioni di anni luce. ASKAP è l’unico telescopio al mondo in grado di vedere l’estensione totale di questa debole emissione. Le fonti più conosciute di emissioni radio sono causate da buchi neri supermassicci nei quasar e nelle galassie attive, che producono segnali eccezionalmente luminosi. Questo perché i radiotelescopi hanno sempre faticato a vedere l’emissione radio molto più debole dalle normali galassie a spirale come la nostra Via Lattea.

Il progetto dell’UEM è abbastanza accurato da vedere anche loro. EMU vede quasi tutte le galassie a spirale nell’Universo vicino, che in precedenza erano viste solo da telescopi ottici e infrarossi. L’UEM può persino tracciare i bracci a spirale in quelli più vicini. Ma questo è solo l’inizio. Nei prossimi anni, EMU utilizzerà il telescopio ASKAP per esplorare ancora più in profondità nell’Universo, basandosi su queste scoperte e trovando di più. Tutti i dati dell’UEM saranno infine resi di dominio pubblico, in modo che gli astronomi di tutto il mondo possano estrarre i dati e fare nuove scoperte.