Nissan testa il rover lunare giapponese

Nissan ha lavorato per quasi un anno con l’agenzia spaziale nipponica JAXA sul sistema di controllo della trazione di un futuro rover, attingendo alle conoscenze acquisite dallo sviluppo della sua auto elettrica Leafe alla tecnologia di controllo integrale impiegata nel modello 2022 del crossover elettrico Ariya dell’azienda.

In effetti, il focus di questa presentazione del prototipo è il lavoro che Nissan sta intraprendendo per contribuire a garantire che un futuro esploratore di superficie lunare JAXA possa affrontare tutti i tipi di terreno diversi, senza mettersi nei guai.

La tecnologia e-4ORCE nel prossimo Ariya è stata sviluppata per “offrire potenza e comfort di guida per tutti, controllo indipendente dei freni per una maneggevolezza di alto livello e sicurezza su qualsiasi superficie stradale”. Il sistema controlla individualmente la coppia di ciascuno dei motori elettrici anteriori e posteriori del veicolo “per fornire trazione durante l’accelerazione”, riducendo al minimo l’immersione e le vibrazioni del corpo durante la frenata.

E così sarà per il rover lunare, con il modello e-4ORCE che viene ottimizzato per aiutare a superare le varie sfide presentate dalle diverse superfici della Luna, tra cui ridurre al minimo la rotazione delle ruote su terreni simili alla sabbia in modo che il rover non rimanga bloccato.

Nissan spera che i progressi fatti durante il progetto di ricerca possano produrre benefici per i conducenti qui sulla Terra. “Puntiamo alle massime prestazioni di guida attraverso la nostra ricerca e sviluppo e crediamo che il know-how acquisito da questa ricerca congiunta con JAXA porterà a innovazioni nei nostri veicoli che porteranno benefici ai clienti”, ha dichiarato Toshiyuki Nakajima, del dipartimento Advanced Vehicle Engineering di Nissan.