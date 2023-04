Marte è il nostro sogno: un mondo inesplorato che non vediamo l’ora di visitare in prima persona. Negli ultimi anni si sono intensificate le operazioni per analizzare al meglio il Pianeta Rosso. Ma solo di recente, grazie alle immagini e video catturate dalla sonda Hope, dalla missione Emirates Mars (in orbita dall’inizio del 2021), si è avuta l’opportunità di osservare da vicino Deimos e Phobos.

I dati raccolti potrebbero fornire informazione preziose agli scienziati in merito all’origine di queste lune e rispondere a svariate domande, tra cui il perché della forma così “particolare” proprio di Deimos.

Secondo molti astronomi, le due lune di Marte non sarebbero altro che asteroidi catturati dall’attrazione gravitazionale del pianeta, ma è chiaro che dietro ci sia qualcosa di molto più importante. Infatti, dopo aver analizzato le immagini ottenute a meno di 100 km da Deimos, si è scoperto che le due lune avrebbero in realtà la stessa composizione di Marte. Questo suggerisce che non siano asteroidi, ma due lune create dal pianeta stesso o comunque dalla riserva di materiale planetario che ha formato originariamente Marte.

Chiaramente si tratta di una scoperta di grande livello, perché avremo modo di conoscere le origini delle due lune e scopriremo qualcosa di più sulla loro nascita e su altri segreti fondamentali che ancora ruotano intorno al Pianeta Rosso.