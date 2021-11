NTT Docomo ha realizzato un drone silenzioso con propulsione a ultrasuoni

Per quanto utili siano i droni multicottero, le lame che girano all’infinito sono rumorose, ad alta intensità energetica e potenzialmente pericolose. I droni palloncino potrebbero essere una buona alternativa per fare almeno alcuni lavori che altri droni possono fare – vale a dire, e ora la società giapponese NTT Docomo ha svelato droni gonfiabili che si muovono utilizzando un sistema di propulsione ad ultrasuoni.

Con sempre più droni che affollano lo spazio aereo, tutte quelle lame rotanti sono un pericolo crescente per persone, animali, oggetti e altri droni. Molti fanno uso di complessi algoritmi e sensori di evitamento degli ostacoli, mentre altri chiudono i droni in gabbie o li progettano per sopravvivere all’impatto.

Docomo ha un’idea molto più semplice: sbarazzarsi del tutto delle lame. Il nuovo drone è essenzialmente un palloncino pieno di elio per tenerlo in alto. Una fotocamera montata sul fondo consente di scattare foto e video, e pieno di LED colorati. Ma il drone di Docomo ha soprattutto alcuni altri vantaggi: è molto più silenzioso, quindi non c’è un suono che rovini i video, e poiché non sta sprecando così tanta energia combattendo la forza di gravità con lame rotanti, i tempi di volo dovrebbero essere notevolmente estesi.

La cosa più intrigante però è sicuramente il sistema di propulsione ad ultrasuoni. Su entrambi i lati del palloncino ci sono due piccoli moduli ad ultrasuoni che producono piccole vibrazioni per disturbare l’aria e spingere il palloncino a sinistra, a destra, in avanti, indietro, su o giù secondo necessità. I droni a palloncino sono già stati sviluppati e utilizzati in precedenza, ma alcuni usavano ancora eliche, mentre altri sono ibridi kite/palloncino progettati per l’uso all’aperto e ad altitudini più elevate. La società prevede di commercializzare il design del drone prima di marzo 2022, anche se non ci sono parole sui prezzi. Può essere visto in azione nel video qui sotto.