Nuove specie di sauropodi sono state rinvenute nel nord ovest della Cina

Nella regione del bacino di Turpan-Hami, situata nel nord ovest della Cina, sono state scoperte due nuove specie di dinosauri sauropodi, secondo quanto riportato giovedì scorso su Nature Scientific Reports. I fossili, che pare potessero appartenere a tre distinti esemplari, risalgono al periodo del Cretaceo Inferiore, ovvero un tempo compreso tra i 130 e i 120 milioni di anni fa. A detta dei ricercatori, questa è la prima volta in assoluto che vengono segnalati e recuperati fossili di dinosauro in questa determinata regione cinese.

Hamititan e Silutitan in una ricostruzione di Mauricio Oliveira

I fossili del primo esemplare rinvenuto, appartengono a una nuova specie catalogata di grande sauropode, a cui è stato dato il nome di Silutitan Sinensis. Stando ai ritrovamenti, alcune particolarità delle vertebre che andavano a comporre il lungo collo dell’animale, permettono di associare il Silutitan Sinensis alla famiglia degli Euhelopodidae, sauropodi che, fino ad ora, erano stati ritrovati unicamente nei siti di scavo dell’Asia Orientale. I ricercatori stimano che l’animale avrebbe potuto raggiungere tranquillamente i 20 metri di lunghezza.

Il secondo esemplare è invece uno Hamititan Xinjiangensis, animale molto simile ai sauropodi rinvenuti in Sud America e che poteva raggiungere senza problemi i 17 metri di lunghezza. La forma delle vertebre, e la presenza di una serie di “creste” su di esse, collocano questa specie nella più grande famiglia dei Titanosauri, estremamente diffusa, come già accennato, soprattutto in quelle che sarebbero diventate poi l’Asia e l’America Meridionale (Se siete incuriositi da questi mastodonti del Cretaceo potete approfondire leggendo il libro Titanosaur: Discovering the World’s Largest Dinosaur disponibile per l’acquisto a questo link). La presenza di questa peculiare famiglia di sauropodi in entrambi i continenti, è attualmente motivo di studio da parte di Alexander Kellner, paleontologo del Museo Nazionale di Rio de Janeiro, che spera di trovare una risposta proprio nella regione di Turpan-Hami, zona che potrebbe celare, anche secondo gli studi dell’Accademia delle Scienze Cinese un enorme deposito di nidi, uova e embrioni fossili appartenenti proprio a queste specie appena scoperte.

Hamititan e Silutitan in una ricostruzione di Chuang Zhao

Il rinvenimento del terzo, e ultimo esemplare, si limita purtroppo soltanto a quattro vertebre e frammenti di costole. Da una prima analisi potrebbero appartenere a una specie appartenente alla famiglia dei Somphospondylan, un gruppo di sauropodi vissuto tra il tardo periodo Giurassico, circa 160 milioni di anni fa, e il tardo Cretaceo, ovvero 66 milioni di anni fa. L’identificazione è però ancora in fase di studio.