La ricerca di alternative salutari allo zucchero tradizionale rappresenta da oltre un secolo una delle sfide più complesse dell'industria alimentare e della chimica applicata. Mentre i dolcificanti artificiali hanno dominato il mercato per decenni, dalla saccarina sviluppata nel XIX secolo fino agli edulcoranti di ultima generazione come la stevia, il problema fondamentale è sempre rimasto irrisolto: nessuno di questi composti riesce a replicare fedelmente le proprietà organolettiche e funzionali del saccarosio, pur evitandone gli effetti metabolici negativi. Un gruppo di ricercatori della Tufts University potrebbe ora aver trovato una soluzione attraverso un innovativo processo di biosintesi batterica, aprendo prospettive inedite nel campo della bioingegneria alimentare.

Il team guidato da Nik Nair, professore associato di ingegneria chimica e biologica presso l'ateneo statunitense, ha messo a punto un metodo per produrre industrialmente il tagatosio, uno zucchero raro che in natura si trova in concentrazioni minime. Questo monosaccaride esiste naturalmente solo in tracce: si forma quando il lattosio si decompone sotto l'azione del calore o di enzimi durante la produzione di yogurt, formaggi e kefir, ed è presente in quantità inferiori allo 0,2% in alcuni frutti come mele, ananas e arance. La sua estrema scarsità nelle fonti naturali ha finora reso economicamente insostenibile un'estrazione diretta, costringendo l'industria a ricorrere a processi di sintesi chimica inefficienti e costosi.

La svolta metodologica descritta nello studio pubblicato su Cell Reports Physical Science si basa sull'ingegneria genetica applicata al batterio Escherichia coli, trasformato in una vera e propria biofabbrica di tagatosio. I ricercatori hanno incorporato nel genoma batterico un enzima appena identificato proveniente da una muffa mucillaginosa, denominato galactosio-1-fosfato-fosfatasi selettiva (Gal1P). Questo enzima consente ai microrganismi modificati di generare galattosio direttamente dal glucosio, un substrato abbondante ed economico. Un secondo enzima già presente nel sistema, l'arabinosio isomerasi, completa poi la conversione trasformando il galattosio in tagatosio.

I risultati in termini di efficienza produttiva sono notevoli: il processo biotecnologico raggiunge rese fino al 95%, superando nettamente i metodi convenzionali che oscillano tra il 40 e il 77%. Come spiega Nair, "l'innovazione chiave nella biosintesi del tagatosio è stata l'identificazione dell'enzima Gal1P dalla muffa mucillaginosa e la sua integrazione nei batteri di produzione. Questo ci ha permesso di invertire una via metabolica biologica naturale che metabolizza il galattosio in glucosio, generando invece galattosio dal glucosio fornito come materia prima".

Dal punto di vista nutrizionale e metabolico, il tagatosio presenta caratteristiche uniche che lo rendono particolarmente promettente per le persone con diabete o a rischio di svilupparlo. Fornisce circa il 92% della dolcezza del saccarosio con approssimativamente il 60% in meno di calorie, ma la differenza sostanziale risiede nel meccanismo di assorbimento. Solo una frazione del tagatosio viene assorbita nell'intestino tenue, mentre la maggior parte subisce fermentazione da parte del microbiota intestinale nel colon. Questa peculiarità metabolica si traduce in un impatto minimo sui livelli di glucosio plasmatico e di insulina, come dimostrato da studi clinici che hanno rilevato aumenti trascurabili di entrambi i parametri dopo l'assunzione.

La Food and Drug Administration statunitense ha classificato il tagatosio come sostanza "generalmente riconosciuta come sicura", lo stesso status normativo riservato a ingredienti di uso quotidiano come sale, aceto e bicarbonato di sodio. Oltre agli effetti metabolici favorevoli, la ricerca suggerisce benefici aggiuntivi: a differenza del saccarosio che alimenta i batteri cariogeni del cavo orale, il tagatosio sembra limitare la crescita di alcuni di questi microrganismi patogeni. Evidenze preliminari indicano inoltre possibili effetti prebiotici che favoriscono lo sviluppo di flora batterica benefica sia nel tratto orale che in quello intestinale.

Un aspetto tecnologico cruciale distingue il tagatosio dai dolcificanti artificiali ad alta intensità: in quanto "dolcificante volumetrico", può sostituire lo zucchero non solo per la dolcezza ma anche per le proprietà fisiche e funzionali che questo apporta nella preparazione e cottura degli alimenti. Il tagatosio caramellizza come il saccarosio quando riscaldato, mantenendo consistenza e caratteristiche organolettiche quasi identiche allo zucchero da tavola, come confermato da test sensoriali comparativi.

L'approccio biotecnologico sviluppato dalla Tufts University potrebbe estendersi ben oltre la produzione di tagatosio. Il team di ricerca sostiene che la strategia di inversione delle vie metaboliche batteriche attraverso l'inserimento di enzimi selezionati potrebbe consentire la sintesi economicamente sostenibile di altri zuccheri rari, attualmente inaccessibili su scala industriale. Questa prospettiva apre scenari inediti non solo per l'industria alimentare, ma anche per settori come la farmaceutica e la nutraceutica, dove i monosaccaridi rari trovano applicazioni specialistiche ancora largamente inesplorate per ragioni di costo.