Nuvole su un lontano esopianeta: l’incredibile scoperta degli astronomi

Utilizzando i dati di più telescopi, gli scienziati hanno rilevato nuvole su un esopianeta gigante gassoso a circa 520 anni luce dalla Terra. Le osservazioni erano così dettagliate che hanno persino individuato l’altitudine delle nuvole e la struttura dell’atmosfera superiore, con la più elevata precisione di sempre.

Il lavoro ci aiuterà a capire meglio le atmosfere degli esopianeti e a cercare mondi che potrebbero avere condizioni ospitali per la vita, o biofirme nei loro spettri. Ci stiamo anche avvicinando a fare bollettini meteorologici per mondi alieni lontani.

L’esopianeta in questione è WASP-127b, scoperto nel 2016. È una bestia calda e quindi gonfia, che orbita così vicino alla sua stella che il suo anno è di soli 4,2 giorni. L’esopianeta ha una dimensione di 1,3 volte superiore a quella di Giove, ma solo 0,16 volte la massa di Giove. Ciò significa che la sua atmosfera è piuttosto sottile e tenue, perfetta per cercare di analizzare il suo contenuto in base alla luce che la attraversa dalla stella ospite dell’esopianeta.

Per fare questo, un team di ricercatori guidato dall’astronomo Romain Allart dell’Université de Montréal in Canada ha combinato i dati infrarossi del telescopio spaziale Hubble e i dati ottici dello strumento ESPRESSO sul Very Large Telescope a terra, per scrutare a diverse altitudini l’atmosfera di WASP-127b.

Capire la composizione delle atmosfere esoplanetarie è una cosa difficile da fare. Questo perché non possiamo vedere direttamente la maggior parte degli esopianeti; deduciamo la loro presenza in base agli effetti che hanno sulle loro stelle ospiti. Uno di questi è l’oscuramento e la luminosità: quando l’esopianeta passa tra noi e la stella, la luce della stella si attenua, solo un po’: se ciò accade un numero elevato di volte in modo regolare, allora è uno dei segni rivelatori di un esopianeta orbitante.

L’analisi del team ha anche trovato alcune cose peculiari su come WASP-127b orbita attorno alla sua stella ospite. Nel Sistema Solare, dove le cose sono ordinate, tutti i pianeti orbitano nella direzione della rotazione del Sole, in un piano più o meno piatto attorno all’equatore del Sole. Ciò è dovuto al modo in cui il Sistema Solare si è formato, da un disco di materiale che turbina nel sole che gira.

WASP-127b orbita invece non solo nella direzione opposta alla rotazione della sua stella, ma con un angolo molto pronunciato, quasi intorno ai poli della stella. Si pensa che il sistema abbia circa 10 miliardi di anni, il che significa che qualcosa di strano sta sicuramente accadendo in quel particolare settore. “Tale allineamento è inaspettato per un Saturno caldo in un vecchio sistema stellare e potrebbe essere causato da un compagno sconosciuto”, ha detto Allart.