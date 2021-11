Osservati per la prima volta buchi neri che assorbono stelle di neutroni

Il Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) negli Stati Uniti e l’osservatorio delle onde gravitazionali Virgo in Italia, hanno catturato le onde gravitazionali dalla spirale di morte e dalla fusione di una stella di neutroni con un buco nero, non una ma due volte. I ricercatori dicono che le loro osservazioni aiuteranno a svelare alcuni dei misteri più complessi dell’Universo, compresi gli elementi costitutivi della materia e il funzionamento dello spazio e del tempo.

L’illustre professoressa Susan Scott, co-autrice dello studio con sede presso la ANU Research School of Physics nel Centre for Gravitational Astrophysics, ha detto che gli eventi si sono verificati circa un miliardo di anni fa, ma erano così massicci che siamo ancora in grado di osservare le loro onde gravitazionali oggi. “Queste collisioni hanno scosso l’Universo fino al suo nucleo e abbiamo rilevato le increspature che hanno inviato, sfrecciando attraverso il cosmo”.

Rappresentazione artistica di un buco nero supermassiccio al centro di una galassia

Un evento includeva un buco nero con una massa nove volte più grande del nostro Sole e una stella di neutroni con due volte la massa del nostro Sole. L’altro evento includeva un buco nero con circa sei volte la massa del nostro Sole e una stella di neutroni con 1,5 volte la sua massa.

Il professor Scott, anche ricercatore capo presso l’ARC Centre of Excellence for Gravitational Wave Discovery (OzGrav), ha affermato che il team internazionale aveva precedentemente catturato molti eventi che coinvolgevano due buchi neri in collisione e due stelle di neutroni che si disintegrano insieme. “Ora” ha affermato “abbiamo completato l’ultimo pezzo del puzzle con le prime osservazioni confermate di onde gravitazionali da un buco nero e una stella di neutroni in collisione”. Il Dr. Johannes Eichholz, del Centro ANU per l’Astrofisica Gravitazionale e ricercatore associato con OzGrav, ha detto che le due rilevazioni sono state originariamente effettuate il 5 e il 15 gennaio 2020.