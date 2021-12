Osservato un nuovo tipo di stella binaria, prevista da 50 anni ma mai trovata

Ricercatori del Centro di Astrofisica Harvard e Smithsonian hanno osservato un nuovo tipo di stella binaria a lungo teorizzata ma mai prima individuata nello spazio. La scoperta conferma infine come un raro tipo di stella nell’universo si formi ed evolva. La nuova classe di stelle, descritta nel numero di questo mese del Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,è stata scoperta dal collega post-dottorato Kareem El-Badry utilizzando il telescopio Shane al Lick Observatory in California e i dati di diverse indagini astronomiche.

“Abbiamo osservato la prima prova fisica di una nuova popolazione di stelle binarie di transizione”, ha affermato El-Badry. “è eccitante, è un anello evolutivo mancante nei modelli binari di formazione stellare che stavamo cercando”. Quando una stella muore, c’è una probabilità del 97% che diventi una nana bianca, un piccolo oggetto denso che si è contratto e si è attenuato dopo aver bruciato tutto il suo combustibile.

Ma in rari casi, una stella può diventare una nana bianca di massa estremamente bassa (ELM). Meno di un terzo della massa del Sole, queste stelle presentano un enigma: se i calcoli dell’evoluzione stellare sono corretti, tutte le nane bianche ELM sembrerebbero avere più di 13,8 miliardi di anni, più vecchie dell’età dell’universo stesso e ciò quindi dovrebbe essere fisicamente impossibile.

“L’universo non è abbastanza vecchio per creare queste stelle con la normale evoluzione”, dice El-Badry, membro dell’Istituto di Teoria e Calcolo presso il Centro di Astrofisica. Nel corso degli anni, gli astronomi hanno concluso che l’unico modo per formare una nana bianca ELM è con l’aiuto di una compagna binaria. L’attrazione gravitazionale di una stella compagna vicina potrebbe rapidamente (almeno, in meno di 13,8 anni) divorare una stella fino a diventare una nana bianca ELM.

Gli astronomi non avevano mai, prima d’ora, osservato la fase di transizione dell’evoluzione, o la trasformazione intermedia: quando la stella ha perso la maggior parte della sua massa e si è quasi contratta in una nana bianca ELM. El-Badry ha sottolineato l’importanza dei dati pubblici provenienti dalle indagini astronomiche per il suo lavoro. “Abbiamo trovato il legame evolutivo tra due classi di stelle binarie, variabili cataclismiche e nane bianche ELM, e ne abbiamo trovato un numero discreto”, aggiunge El-Badry. El-Badry prevede di continuare a studiare le nane bianche pre-ELM e potrebbe seguire le altre 29 stelle candidate che ha scoperto in precedenza.