“Oumuamua non era un iceberg di azoto”, l’affermazione degli astrofisici di Harvard

In un recente tentativo di spiegare Oumuamua, i ricercatori lo hanno descritto come un iceberg di azoto. Ma gli astrofisici di Harvard dicono che è impossibile, e spiegano perché in un nuovo articolo pubblicato il 5 novembre sulla rivista New Astronomy. Nell’ottobre 2017, quando gli astronomi hanno visto per la prima volta Oumuamua che sfrecciava attraverso il nostro sistema solare, stava viaggiando a quasi 92.000 km/h, troppo veloce per aver avuto origine nel nostro sistema solare. Mentre l’oggetto piatto e dalla forma traballante passava davanti al sole, accelerava a un ritmo che non poteva essere spiegato dall’attrazione gravitazionale del Sole. E gli astronomi non sono riusciti a trovare alcuna prova visibile di un propellente, come vapore acqueo o gas che fuoriescono dall’oggetto e lo spingono in avanti.

Non solo gli scienziati non sono sicuri di cosa abbia spinto Oumuamua nella sua visita a fionda dentro e fuori dal nostro sistema solare, ma non sanno nemmeno di cosa sia fatto. Ma a marzo, gli astrofisici dell’Arizona State University Alan Jackson e Steven Desch hanno detto di averlo capito. Il team ha pubblicato due articoli annunciando che “Oumuamua era molto probabilmente un pezzo di ghiaccio di azoto che è spuntato da un pianeta simile a Plutone da qualche parte al di fuori del nostro sistema solare, secondo quanto riportato in precedenza da Live Science.

La teoria risolverebbe il mistero invisibile del propellente, perché quando Oumuamua si avvicinò al Sole, l’evaporazione del gas azoto avrebbe spinto l’oggetto e sarebbe stato invisibile ai telescopi. E gli astronomi sanno che il ghiaccio di azoto esiste nel nostro sistema solare perché lo hanno trovato su Plutone, quindi non è irragionevole sospettare che pezzi di ghiaccio di azoto occasionalmente si dividano dagli eso-Plutoni.

Ma non tutti sono d’accordo con questa conclusione. “Nel momento in cui ho visto quei documenti, ho capito che non c’era alcun meccanismo fisico per farlo funzionare. E nemmeno il margine di errore per farlo funzionare”, ha detto Amir Siraj, astrofisico dell’Università di Harvard, riferendosi alla quantità di errore per la previsione di essere ancora realistica.

Secondo Siraj e il suo co-autore, l’astrofisico di Harvard Avi Loeb, la conclusione di Jackson e Desch che “Oumuamua è un iceberg di azoto è imperfetta perché non c’è abbastanza azoto nell’universo per creare un oggetto come Oumuamua, che misura tra i 400 e gli 800 metri di lunghezza e tra i 35 e i 167 m di larghezza. L’azoto puro è raro, ha detto Siraj, ed è stato trovato solo su Plutone, dove costituisce circa lo 0,5% della massa totale. Anche se tutto il ghiaccio di azoto nell’universo fosse raschiato via da ogni pianeta simile a Plutone che si prevede esista, non ci sarebbe ancora abbastanza azoto per produrre Oumuamua.

Siraj e Loeb calcolarono che la massa di eso-Plutoni necessaria per creare un iceberg di azoto delle dimensioni di Oumuamua supererebbe la massa delle stelle, richiedendo – come minimo – più di 60 volte la massa per stella necessaria per creare tutti i pianeti del nostro sistema solare. “È pazzesco”, ha detto Siraj. “È assurdo.”

Siraj e Loeb hanno fatto molte ipotesi conservatrici nei loro calcoli, ha detto Siraj, come ignorare gli effetti dei raggi cosmici,particelle subatomiche che volano costantemente nello spazio alla velocità della luce e degradano tutto ciò in cui sbattono, compresi oggetti come Oumaumua. Quando i raggi cosmici vengono presi in considerazione, Siraj ha calcolato che circa 1.000 volte l’intera massa delle stelle nella galassia sarebbe necessaria per generare tutti gli eso-Plutoni per costruire Oumuamua.

Tuttavia, Jackson e Desch hanno detto che il loro attento calcolo del numero di frammenti di azoto che volano nello spazio non è una sopravvalutazione ed è coerente con la ricerca precedente che prevedeva quanti oggetti simili a Oumuamua esistono nello spazio. “Stanno tentando di fabbricare polemiche quando non esistono”, ha detto Desch. Secondo Siraj, tuttavia, il mistero di Oumuamua non è ancora risolto. Alcuni esperti potrebbero essere desiderosi di saltare alle conclusioni su Oumuamua, ha detto, perché finché è un mistero, la possibilità di origine artificiale è ancora sul tavolo. “Se è ancora inspiegabile, devi considerare tutte le possibilità.” Ma questo è ciò che rende Oumuamua così affascinante, ha aggiunto. “Non mi interessa davvero cosa sia, perché ogni singola possibilità è un oggetto astrofisico che non abbiamo mai visto prima, quindi è per questo che è eccitante”.