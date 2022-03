Il primo volo spaziale di Watkins che la renderà la prima donna nera a volare in una missione estesa nello spazio, è una coincidenza. Ma mostra anche come la NASA si sta avvicinando ai voli spaziali umani mentre l’agenzia lavora per un ritorno con equipaggio sulla luna con il suo programma Artemis. Watkins, un geoscienziato in possesso di un dottorato di ricerca, fa parte del team Artemis degli astronauti della NASA per i futuri sbarchi sulla luna. E il personale dell’agenzia ha sottolineato che la scienza sarà in primo piano nel programma Artemis.

Gli scienziati della NASA “sanno molto bene che sono una specie di punta di lancia, mentre cerchiamo di condurre questa ricerca e capire la nostra Terra, la nostra luna, i pianeti, il sistema solare [e] l’universo all’interno del quale risiediamo”, ha affermato il capo scienziato esploratore della NASA Jacob Bleacher in diretta streaming alla Lunar and Planetary Science Conference di quest’anno giovedì 10 marzo. Questi commenti sono arrivati solo una settimana prima che la missione Artemis 1 senza equipaggio della NASA si dirigesse verso la rampa di lancio il 17 marzo. Quella missione, che la NASA mira a lanciare non prima di maggio, invierà il megarazzo Space Launch System (SLS) dell’agenzia e la capsula Orion (senza equipaggio) in un viaggio oltre la luna e ritorno.

Se la missione Artemis 1 dovesse andare secondo i piani, la NASA spera di lanciare Artemis 2 nel 2024 per un viaggio intorno alla luna, seguito da Artemis 3 che atterrerà sulla superficie lunare non prima del 2025. (Un atterraggio lunare del 2026 è probabilmente più probabile visti i problemi recenti identificati dall’ispettore generale della NASA). Bleacher ha sottolineato che ogni volta che gli astronauti diretti sulla luna arriveranno sulla superficie lunare, avranno un focus molto diverso rispetto agli astronauti Apollo dell’agenzia che sono atterrati l’ultima volta sulla luna nel 1972.

“Questo non è semplicemente tornare sulla luna. Si tratta di esplorare una nuova area in cui non siamo mai stati, e richiederà approcci nuovi e creativi “, ha dichiarato Bleacher. Ad esempio, gli astronauti atterreranno vicino al polo sud lunare e, alla fine, avranno probabilmente il compito di cercare di creare un ambiente vivibile e utilizzare risorse locali come il ghiaccio per supportare le operazioni e la vita umana.

Stazione Spaziale Internazionale. Crediti: ESA

L’addestramento dell’equipaggio per gli astronauti Artemis, si è concentrato molto sulla ricerca scientifica che è stata senz’altro al centro di queste missioni fin dall’inizio. Bleacher ha sottolineato che questo addestramento consiste anche nel rendere gli astronauti in grado di selezionare attentamente il materiale da esaminare e da riportare sulla terra.

Le attività di addestramento analogiche o simulate, ad esempio, sono in corso in varie località degli Stati Uniti e in luoghi ghiacciati come l’Islanda, quindi gli astronauti imparano come raccogliere campioni in terreni ghiacciati. “Uno dei motivi per cui stiamo andando nella regione polare sud con Artemis è perché crediamo che ci siano sostanze volatili a cui possiamo accedere”, ha spiegato Bleacher; l’acqua è un esempio di sostanza volatile.

Pur essendo molto diverse queste missioni, la NASA sottolinea che le lezioni delle missioni lunari Apollo sono ancora utili per formare il programma Artemis, in quanto possono basarsi sull’esperienza vissuta dalle migliaia di individui che hanno reso possibili gli sbarchi sulla luna degli anni 1960 e 1970, così come i diagrammi e le informazioni tecniche di quegli anni.

Anche altri programmi alimenteranno la pianificazione di Artemis, ha aggiunto Sarah Noble, scienziata del programma nella divisione di scienze planetarie presso la sede della NASA. Ciò include il programma Constellation dell’era di George W. Bush, poi cancellato, che mirava a inviare esseri umani sia sulla luna che su Marte. “Non stiamo partendo da zero” ha dichiarato Noble alla stessa conferenza. Noble ha aggiunto che anche la comunità scientifica lunare è cambiata nel corso degli anni, beneficiando di una ricchezza di nuove informazioni fornite dall’orbita lunare (ad esempio attraverso il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA).