Questa fibra di carbonio potrebbe essere riciclata più facilmente

Attualmente, la maggior parte dei prodotti in fibra di carbonio sono realizzati con quelli che sono tecnicamente noti come polimeri rinforzati con fibra di carbonio (CFRP). Esistono a loro volta due tipi di CFRP: termoindurito e termoplastico. I termoindurenti più comunemente usati incorporano un polimero epossidico, che si indurisce permanentemente una volta asciutto – questo rende il materiale forte, ma abbastanza difficile da rielaborare successivamente. Al contrario, i materiali termoplastici utilizzano una colla polimerica più morbida che può essere fusa secondo necessità. Sfortunatamente, però, non sono così forti o rigidi come i CFRP termoinduriti.

Con queste limitazioni in mente, un team dell’Università di Washington guidato dal Prof. Aniruddh Vashisth ha esaminato un nuovo gruppo di materiali in fibra di carbonio, chiamati vetrimeri rinforzati con fibra di carbonio (vCFRPs) – che dovrebbero combinare le migliori qualità di termoindurenti e termoplastici.

Come i polimeri termoindurenti da cui derivano, le plastiche vetrimeriche nei vCFRP inizialmente formano forti legami chimici, risultando in un materiale forte e rigido. Tuttavia, quando i vetrimeri vengono riscaldati – utilizzando fonti di calore tradizionali o a radiofrequenza – tali collegamenti vengono rilasciati, consentendo a eventuali crepe o altri difetti di auto-guarire. Una volta che i vetrimeri si raffreddano, i legami si riformano e il materiale riacquista la sua forza. In questo modo, secondo quanto riferito, è possibile riparare più volte vCFRP danneggiati o degradati e alla fine scomporli per il riciclaggio.