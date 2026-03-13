La formazione degli elementi pesanti nell'universo, dall'oro al platino, è uno dei processi più affascinanti e complessi dell'astrofisica nucleare. Questi metalli nascono in condizioni estreme — durante il collasso di stelle di neutroni, esplosioni di supernova o collisioni tra stelle di neutroni — attraverso un meccanismo noto come processo di cattura rapida dei neutroni, o r-process. Comprendere nei dettagli le singole trasformazioni nucleari che compongono questo processo è una delle sfide più ambiziose della fisica nucleare moderna, poiché i nuclei atomici coinvolti sono talmente instabili ed effimeri da resistere a qualsiasi osservazione diretta in laboratorio. Un team di fisici dell'Università del Tennessee ha ora pubblicato su Physical Review Letters uno studio che riporta tre scoperte distinte capaci di chiarire aspetti fondamentali di questo percorso nucleare.

Durante l'r-process, un nucleo atomico assorbe neutroni in rapida successione, diventando progressivamente più pesante e instabile fino a quando non decade in forme più leggere e stabili. Una sequenza comune lungo questa catena di trasformazioni prevede il decadimento beta del nucleo genitore seguito dall'emissione di due neutroni. Proprio questa sequenza — la cosiddetta emissione beta-ritardata di due neutroni — era rimasta finora quasi completamente inesplorata a causa della straordinaria difficoltà sperimentale nel produrre e studiare questi nuclei esotici.

Per avvicinarsi a questo problema, il gruppo guidato dal professor Robert Grzywacz e dall'associate professor Miguel Madurga, con la ricercatrice associata Monika Piersa-Silkowska e i dottorandi Peter Dyszel e Jacob Gouge dell'Università del Tennessee, ha scelto come punto di partenza l'isotopo indio-134. Si tratta di un nucleo raro la cui produzione in quantità sufficienti richiede tecnologie avanzate e rappresenta già di per sé una sfida significativa, come ha sottolineato lo stesso Grzywacz: "Questi nuclei sono difficili da produrre e richiedono molta nuova tecnologia per sintetizzarli in quantità sufficienti."

Gli esperimenti sono stati condotti presso la ISOLDE Decay Station del CERN, una delle strutture più sofisticate al mondo per lo studio dei nuclei instabili, dove è stato possibile produrre abbondanti quantità di indio-134 e purificarle attraverso tecniche avanzate di separazione laser. Quando l'indio-134 decade, genera forme eccitate di stagno-134, stagno-133 e stagno-132. Il rilevamento dei neutroni emessi in questi processi è stato reso possibile da un detector appositamente costruito presso l'Università del Tennessee grazie a finanziamenti del programma Major Research Instrumentation della National Science Foundation, con metodi di analisi dati sviluppati dal research assistant professor Zhengyu Xu.

La prima e più significativa delle tre scoperte consiste nella prima misurazione diretta delle energie dei neutroni associati all'emissione beta-ritardata di due neutroni. Questo tipo di emissione si manifesta esclusivamente in nuclei esotici, dove l'energia necessaria per separare due neutroni dal nucleo è estremamente ridotta ma, in questo caso, sufficientemente grande da essere misurata sperimentalmente. La difficoltà intrinseca del rilevamento risiede nel comportamento dei neutroni stessi: "I neutroni tendono a rimbalzare ovunque. È difficile capire se sono uno o due," ha spiegato Grzywacz, sottolineando che nelle precedenti indagini nessuno aveva mai misurato le energie associate, il che rende questo approccio pionieristico di un campo completamente nuovo.

"Lo stagno non dimentica. Questa 'ombra' dell'indio non scompare del tutto. La memoria non viene cancellata." — Robert Grzywacz, Università del Tennessee

La seconda scoperta riguarda la prima osservazione sperimentale di uno stato a singola particella del neutrone nello stagno-133, previsto teoricamente da oltre vent'anni ma mai rilevato fino ad ora. Quando l'indio-134 decade e genera il nucleo eccitato di stagno, quest'ultimo deve cedere energia per stabilizzarsi: può espellere uno o due neutroni, ma la teoria tradizionale non riusciva a spiegare perché in certi casi venga emesso un solo neutrone anziché due. Il modello convenzionale descriveva il nucleo di stagno come un sistema amnesico, privo di qualsiasi traccia del processo che lo aveva generato. I dati raccolti a ISOLDE smentiscono questa visione: il nucleo conserva una sorta di "memoria" del decadimento precedente, e questo stato intermedio — che rappresenta anche l'ultima eccitazione elementare del nucleo di stagno-133 — è stato reso visibile proprio grazie all'emissione dei due neutroni. "Le persone lo cercavano da 20 anni e noi lo abbiamo trovato," ha dichiarato Grzywacz.

Il terzo risultato, ugualmente rilevante dal punto di vista teorico, riguarda il rilevamento di una popolazione non statistica dello stato appena identificato. In condizioni ordinarie, ci si aspetterebbe che le intensità relative degli stati nucleari seguano distribuzioni statistiche prevedibili — come in una "zuppa di piselli", per usare la metafora di Grzywacz — dove le singole strutture si mescolano fino a perdere identità. Invece, in questo caso specifico, la distribuzione osservata devia significativamente dal comportamento statistico atteso, un'anomalia che i modelli teorici attualmente disponibili non sono in grado di spiegare soddisfacentemente.

Questo terzo risultato ha implicazioni che vanno oltre il singolo esperimento. Man mano che i fisici nucleari esplorano regioni sempre più lontane dalla stabilità sulla carta dei nuclidi — includendo nuclei esotici come quelli rilevanti per la sintesi del tennessino — i modelli teorici standard mostrano i propri limiti strutturali. Nuovi approcci formali saranno probabilmente necessari per descrivere questi sistemi estremi in modo adeguato, con ricadute dirette sulla capacità di simulare e comprendere l'r-process stellare.

Il lavoro ha visto come primo autore Peter Dyszel, entrato nel gruppo di ricerca di Grzywacz nel 2022 dopo aver conseguito la laurea triennale in fisica all'Università della Florida del Nord. Il suo contributo è stato esteso e multidisciplinare: ha assemblato i rivelatori di tracking dei neutroni, installato i sistemi elettronici, costruito i rivelatori beta, contribuito allo sviluppo del software di acquisizione dati e analizzato i risultati. Come ha tenuto a precisare lo stesso Dyszel, "il successo di questo lavoro è dovuto in parte ai colleghi e collaboratori, il cui orientamento e contributo costruttivo sono stati cruciali."

Le tre scoperte aprono una serie di questioni ancora irrisolte. Perché il meccanismo statistico di popolazione degli stati nucleari si manifesta anche in contesti dove non dovrebbe? Fino a che punto la "memoria" del processo di formazione si conserva nei nuclei esotici lungo il percorso dell'r-process? Le prossime campagne sperimentali presso ISOLDE e in altri laboratori internazionali di fisica nucleare potrebbero affrontare questi interrogativi, affinando progressivamente i modelli che descrivono come l'universo abbia forgiato gli elementi pesanti di cui è fatto il mondo che conosciamo.