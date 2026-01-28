La scoperta di frammenti di caolinite sulla superficie marziana potrebbe riscrivere la storia climatica del Pianeta Rosso, fornendo prove concrete di condizioni ambientali simili a quelle delle foreste pluviali terrestri. Il minerale argilloso individuato dal rover Perseverance della NASA rappresenta una testimonianza geologica eccezionale: sulla Terra, infatti, la caolinite si forma esclusivamente attraverso un processo di alterazione chimica che richiede milioni di anni di precipitazioni intense e costanti in climi caldi e umidi.

La ricerca, pubblicata sulla rivista peer-reviewed Communications Earth & Environment e coordinata da Adrian Broz, ricercatore postdottorale presso la Purdue University, si basa sull'analisi di rocce chiare disseminate nel cratere Jezero. Questi campioni, che variano dalle dimensioni di piccoli ciottoli a massi considerevoli, si distinguono nettamente dal tipico paesaggio rossastro marziano. Il team di Briony Horgan, professoressa di scienze planetarie e pianificatrice a lungo termine della missione Perseverance, ha utilizzato gli strumenti SuperCam e Mastcam-Z per caratterizzare chimicamente i materiali e confrontarli con analoghi terrestri.

La metodologia comparativa si è rivelata decisiva per interpretare i dati marziani. Broz ha analizzato campioni di caolinite raccolti in due ambienti terrestri distinti: nei pressi di San Diego in California e in Sudafrica. Le firme chimiche delle rocce marziane e terrestri hanno mostrato corrispondenze sorprendenti. Questa convergenza di dati ha permesso di escludere l'ipotesi alternativa dei processi idrotermali, che sulla Terra producono caolinite attraverso l'azione di acque sotterranee riscaldate, ma lasciano tracce chimiche distintive assenti nei campioni marziani.

Le rocce di caolinite su Marte richiedono così tanta acqua che potrebbero testimoniare un antico clima più caldo e umido dove piovve per milioni di anni

L'origine precisa di questi frammenti rappresenta attualmente un enigma geologico. Perseverance ha individuato le rocce chiare sparse lungo il proprio percorso sin dall'atterraggio nel cratere Jezero avvenuto nel febbraio 2021, ma non è stata identificata alcuna fonte evidente nelle immediate vicinanze. Gli scienziati ipotizzano che il cratere ospitasse anticamente un lago di dimensioni doppie rispetto al Lake Tahoe, e che i frammenti di caolinite possano essere stati trasportati dal fiume che formò il delta visibile ancora oggi, oppure dispersi nell'area dall'impatto di un meteorite.

I dati satellitari hanno rivelato l'esistenza di depositi estesi di caolinite in altre regioni marziane, ma il rover non ha ancora raggiunto quelle località. Come sottolinea Horgan, fino a quando Perseverance non potrà analizzare direttamente quegli affioramenti maggiori, i piccoli frammenti sparsi costituiscono l'unica evidenza sul campo disponibile per comprendere i processi di formazione di questi materiali. Le analisi condotte su tre siti distinti hanno confermato che le caratteristiche chimiche osservate sono incompatibili con un'origine idrotermale e supportano invece un modello di alterazione meteorica prolungata a temperature relativamente moderate.

La presenza di caolinite assume un significato particolare nel contesto della ricerca dell'abitabilità marziana. Questo minerale argilloso, ricco di alluminio e povero di altri elementi solitamente presenti nelle rocce ignee, si forma solo dopo che acqua abbondante ha lisciviato progressivamente gli altri minerali per periodi geologicamente significativi. L'ambiente necessario a questo processo coincide con condizioni climatiche stabili e persistenti, caratterizzate da temperature superiori allo zero e da un ciclo idrologico attivo con precipitazioni regolari, elementi fondamentali per lo sviluppo di forme di vita come le conosciamo.

Il dibattito scientifico sulla storia climatica marziana resta acceso, con ipotesi contrastanti su quanto fosse diffusa e duratura la presenza di acqua liquida sulla superficie del pianeta miliardi di anni fa. La transizione dall'antico Marte umido all'attuale paesaggio desertico e gelido rappresenta uno dei quesiti centrali della planetologia contemporanea. Le evidenze raccolte da Perseverance nel cratere Jezero contribuiscono a questo dibattito fornendo dati geochimici precisi che favoriscono l'ipotesi di un clima passato significativamente più mite e umido rispetto alle condizioni attuali.

Le prospettive future della ricerca dipenderanno dalla capacità del rover di raggiungere i grandi affioramenti di caolinite identificati dall'orbita e di analizzarli con la strumentazione di bordo. L'eventuale conferma che questi depositi estesi abbiano la stessa composizione e origine dei frammenti già studiati rafforzerebbe ulteriormente l'ipotesi di un Marte antico caratterizzato da precipitazioni intense e prolungate.