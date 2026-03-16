La questione dell'abitabilità di Marte rappresenta uno dei grandi interrogativi aperti della planetologia contemporanea. Per decenni, il modello prevalente ha descritto il Pianeta Rosso come un mondo che avrebbe conosciuto acqua liquida in superficie soltanto durante una fase remota della sua storia, per poi trasformarsi rapidamente in un deserto gelato e arido. Un nuovo studio condotto dai ricercatori della New York University Abu Dhabi (NYUAD) mette in discussione questa visione semplificata, suggerendo che l'acqua abbia continuato a circolare nel sottosuolo marziano molto più a lungo di quanto finora ipotizzato, con implicazioni significative per la ricerca di tracce di vita microbica antica.

La ricerca, pubblicata sul Journal of Geophysical Research – Planets, prende le mosse dall'analisi di antiche dune di sabbia pietrificate all'interno del Cratere Gale, la regione di Marte esplorata dal rover Curiosity della NASA. Secondo lo studio, queste formazioni sedimentarie si sarebbero consolidate in roccia miliardi di anni fa in seguito all'interazione con acque sotterranee che scorrevano al di sotto della superficie marziana, in un processo analogo a quello osservabile oggi in alcuni ambienti desertici terrestri.

A guidare l'indagine è stato Dimitra Atri, Principal Investigator del Laboratory of Space Exploration della NYUAD, in collaborazione con il ricercatore Vignesh Krishnamoorthy. Il gruppo ha adottato una metodologia comparativa particolarmente efficace: le osservazioni raccolte dal rover Curiosity sono state messe a confronto con formazioni rocciose analoghe rinvenute nei deserti degli Emirati Arabi Uniti, ambienti terrestri che si sono sviluppati in condizioni geologiche e climatiche comparabili. Questo approccio ha permesso di ricostruire i meccanismi fisici e chimici alla base della litificazione delle dune marziane.

L'analisi indica che l'acqua proveniente da un rilievo montuoso nelle vicinanze del cratere si sarebbe infiltrata lentamente attraverso minuscole fratture nel substrato, permeando le dune sabbiose dal basso verso l'alto per capillarità. Durante questo processo di migrazione ascendente, il fluido avrebbe depositato minerali evaporitici, tra cui il gesso (solfato di calcio diidrato, CaSO₄·2H₂O), comunemente rinvenuto in ambienti desertici sia sulla Terra che su Marte. La presenza di questi minerali è di grande interesse scientifico, poiché la loro struttura cristallina è in grado di intrappolare e preservare nel tempo molecole organiche complesse.

"Marte non è passato semplicemente da bagnato ad arido: anche dopo la scomparsa di laghi e fiumi, piccole quantità d'acqua hanno continuato a muoversi nel sottosuolo, creando ambienti protetti che avrebbero potuto ospitare forme di vita microscopica." — Dimitra Atri, NYUAD

Le implicazioni di questi risultati per l'astrobiologia sono notevoli, sebbene vadano inquadrate nella cornice di una ricerca ancora in fase esplorativa. I depositi minerali sotterranei identificati dallo studio rappresenterebbero, secondo i ricercatori, ambienti protetti dalle radiazioni cosmiche e dai processi di ossidazione superficiale, condizioni che sulla Terra favoriscono la sopravvivenza di microrganismi estremofili. Questo tipo di habitat sotterraneo viene oggi considerato uno dei contesti più promettenti in cui cercare biomarker di vita antica marziana.

Dal punto di vista metodologico, lo studio si avvale dei dati raccolti dagli strumenti a bordo di Curiosity, che dal 2012 percorre il fondo del Cratere Gale risalendo le pendici del Monte Sharp. Le analisi spettroscopiche e mineralogiche del rover hanno fornito il corpus di dati primari su cui il team della NYUAD ha costruito la propria interpretazione, integrata dai dati di campo raccolti nelle formazioni rocciose degli Emirati. Al progetto hanno contribuito anche James Weston, della Core Technology Platform della NYUAD, e il gruppo di ricerca guidato da Panče Naumov.

Il lavoro è stato finanziato dal NYUAD Research Institute ed è stato sviluppato presso il Center for Astrophysics and Space Science dell'ateneo, un centro che si inserisce nel più ampio programma di sviluppo scientifico e spaziale degli Emirati Arabi Uniti, sempre più attivi sulla scena dell'esplorazione planetaria internazionale come dimostra la missione Hope (Al-Amal) in orbita attorno a Marte dal 2021.

Le domande che questo studio lascia aperte sono altrettanto importanti dei risultati conseguiti. Quanto a lungo è perdurata la circolazione idrica sotterranea nel Cratere Gale? Quali altri minerali potrebbero conservare tracce organiche in queste formazioni? E soprattutto: le prossime missioni, come Mars Sample Return — la collaborazione NASA-ESA che prevede il ritorno di campioni marziani sulla Terra entro il prossimo decennio — potranno raccogliere materiale proprio da questi depositi evaporitici per sottoporlo ad analisi di laboratorio ben più dettagliate di quelle effettuabili in situ? Le risposte a queste domande potrebbero riscrivere la nostra comprensione della storia geologica e biologica del Pianeta Rosso.