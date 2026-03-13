Nella biologia evoluzionistica e dell'ecologia fisiologica, una delle domande più fondamentali riguarda l'esistenza di leggi universali che governino la vita in tutta la sua straordinaria diversità. Un gruppo di ricercatori del Trinity College di Dublino ha ora pubblicato uno studio sulla rivista PNAS che propone una risposta di portata notevole: esiste una curva di performance termica universale (Universal Thermal Performance Curve, UTPC) che descrive in modo coerente come tutti gli organismi viventi rispondono alle variazioni di temperatura, dai batteri unicellulari ai rettili, dai pesci agli insetti, dalle piante ai funghi. La scoperta si fonda sull'analisi di oltre 2.500 curve di performance termica distinte, raccolte da decenni di letteratura scientifica, e suggerisce che l'evoluzione, nonostante miliardi di anni di diversificazione, non sia mai riuscita a sfuggire a questo vincolo fondamentale.

La curva in questione descrive un comportamento riconoscibile: all'aumentare della temperatura, la performance biologica di un organismo migliora progressivamente fino a raggiungere un punto ottimale. Superato questo picco, la performance crolla in modo rapido e asimmetrico. Questa caduta brusca verso le temperature elevate non è una curiosità statistica, ma riflette una realtà fisiologica precisa: il surriscaldamento può innescare il collasso delle proteine strutturali e degli enzimi, compromettere le membrane cellulari e, in ultima istanza, causare la morte dell'organismo. La novità dello studio non risiede nell'identificazione di questo andamento generale, già noto in letteratura, ma nella dimostrazione che tutte le curve individuali, per quanto apparentemente diverse tra loro, sono in realtà la medesima curva matematica, semplicemente traslata o riscalata lungo l'asse delle temperature.

Il professor Andrew Jackson, docente di Zoologia presso la School of Natural Sciences del Trinity College e coautore dello studio, ha chiarito la portata della scoperta con queste parole: "Attraverso migliaia di specie e quasi tutti i gruppi di vita, inclusi batteri, piante, rettili, pesci e insetti, la forma della curva che descrive come la performance cambia con la temperatura è molto simile. Tuttavia, specie diverse hanno temperature ottimali molto diverse, che vanno dai 5°C ai 100°C." Ciò significa che un batterio termofilo che prospera in una sorgente idrotermale e un lucertolone che corre su una roccia al sole seguono la stessa regola matematica di fondo, semplicemente calibrata su scale termiche diverse.

La metodologia adottata dal team dublinesde si distingue per la sua ampiezza: le 2.500 curve di performance termica analizzate comprendono misure eterogenee come la velocità di corsa su tapis roulant nei rettili, la capacità natatoria degli squali, la tasso di divisione cellulare nei batteri e i tassi fotosintetici nelle piante. Questo approccio comparativo su larga scala ha permesso di verificare che la forma universale della curva non dipende né dal tipo di organismo né dalla specifica funzione biologica misurata. Il dottor Nicholas Payne, autore senior dello studio e anch'egli ricercatore presso la School of Natural Sciences del Trinity College, ha sottolineato come l'analisi abbia coinvolto "una straordinaria varietà di misure di performance per un'altrettanto straordinaria varietà di specie, dai batteri alle piante, dalle lucertole agli insetti."

La migliore soluzione trovata dall'evoluzione è stata spostare questa curva lungo l'asse delle temperature: nessuna specie, in miliardi di anni, ha trovato il modo di deviare da questa forma termica precisa.

Un risultato particolarmente significativo riguarda il legame indissolubile tra la temperatura ottimale e la temperatura critica massima, quella soglia oltre la quale sopraggiunge la morte. Jackson ha spiegato che "la temperatura ottimale e la temperatura critica massima alla quale si verifica la morte sono inestricabilmente collegate." In termini pratici, questo implica che qualunque sia la specie considerata, lo spazio termico in cui la vita è sostenibile si restringe necessariamente non appena le temperature superano il punto ottimale. La finestra di tolleranza termica sopra l'optimum risulta quindi strutturalmente più ristretta rispetto a quella sotto.

Le implicazioni di questo studio per la comprensione dei cambiamenti climatici e delle loro conseguenze sugli ecosistemi sono degne di attenzione, sebbene richiedano cautela interpretativa. Se la UTPC costituisce davvero un vincolo evolutivo assoluto, allora le specie che si trovano attualmente a operare a temperature prossime al loro optimum termico potrebbero avere margini di adattamento più limitati di quanto modelli precedenti suggerissero. Payne ha dichiarato che i risultati indicano come le specie possano affrontare "limiti più stringenti di quanto finora ritenuto" nell'adattarsi ai cambiamenti climatici, con temperature in aumento in gran parte del pianeta.

È importante contestualizzare questo studio all'interno del dibattito scientifico più ampio. In passato, la letteratura di fisiologia comparata aveva prodotto numerosi modelli matematici per descrivere le risposte termiche, proprio perché le curve osservate nelle diverse specie mostravano variazioni apparentemente incompatibili con una descrizione unitaria. Lo studio del Trinity College propone che tali variazioni siano in realtà artefatti di scala o traslazione, non differenze qualitative nella forma della curva. Questa interpretazione, se confermata da ulteriori analisi indipendenti, richiederebbe una revisione sostanziale di parte della modellistica ecofisiologica esistente.

Il passo successivo della ricerca sarà quello di utilizzare la UTPC come riferimento quantitativo per identificare eventuali eccezioni. Il team intende cercare attivamente specie o sistemi biologici che si discostino, anche in modo sottile, dalla curva universale. Come ha dichiarato Payne, "se troveremo qualche caso, saremo entusiasti di chiederci perché e come lo fanno, soprattutto alla luce delle previsioni su come il nostro clima continuerà a riscaldarsi nei prossimi decenni." Identificare le eccezioni, nella storia della scienza, è spesso la via più fertile per affinare e approfondire le regole generali.

Restano aperte diverse domande fondamentali. Non è ancora chiaro, ad esempio, quali meccanismi biochimici o biofisici siano responsabili dell'universalità di questa forma. La stabilità termica delle proteine, la fluidità delle membrane lipidiche e la cinetica enzimatica sono tutti candidati plausibili, ma una spiegazione meccanicistica soddisfacente richiederà ricerche mirate a livello molecolare. Altrettanto importante sarà verificare se la UTPC si applica con la stessa robustezza agli organismi che vivono in ambienti con temperature altamente variabili nel tempo, come le zone intertidali, rispetto a quelli che abitano ambienti termicamente stabili come le profondità oceaniche. La biologia, come sempre, riserva le sue sfumature più interessanti nei casi limite.