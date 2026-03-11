Nella ricerca oncologica, il cancro al seno triplo-negativo rappresenta una delle sfide terapeutiche più ardue della medicina moderna. Questa forma di tumore, che non esprime i recettori per estrogeni, progesterone né la proteina HER2, sfugge alle terapie ormonali e alle terapie mirate oggi disponibili, lasciando ai clinici un ventaglio di opzioni molto ristretto. Un gruppo di ricercatori della Oregon Health & Science University (OHSU) ha ora identificato una molecola sperimentale capace di colpire un bersaglio molecolare finora sottovalutato, aprendo una nuova direzione terapeutica per questa patologia aggressiva.

Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica peer-reviewed Cell Reports Medicine, descrive le proprietà di una molecola denominata SU212, sviluppata dal laboratorio del professor Sanjay V. Malhotra, Ph.D., co-direttore del Center for Experimental Therapeutics presso il OHSU Knight Cancer Institute e titolare della cattedra Sheila Edwards-Lienhart in Cancer Research. Il bersaglio molecolare di SU212 è l'enzima enolasi 1 (ENO1), una proteina coinvolta nel metabolismo del glucosio che viene sovraespresso in modo anomalo da numerose cellule tumorali.

Dal punto di vista biochimico, ENO1 svolge in condizioni fisiologiche un ruolo centrale nella glicolisi, il processo attraverso cui le cellule convertono il glucosio in energia. Nelle cellule neoplastiche, tuttavia, questa via metabolica viene sfruttata in modo intensivo per sostenere la rapida proliferazione tumorale — un fenomeno noto come effetto Warburg. SU212 agisce legandosi direttamente all'enzima ENO1, innescandone la degradazione e interrompendo così un percorso metabolico di cui le cellule tumorali non possono fare a meno per sopravvivere e diffondersi.

La validazione sperimentale della molecola è stata condotta utilizzando un modello murino umanizzato del cancro al seno triplo-negativo, progettato per replicare le caratteristiche biologiche della malattia nell'essere umano. I risultati hanno mostrato che il trattamento con SU212 ha determinato una riduzione della crescita tumorale e una limitazione della metastasi negli animali trattati. Sebbene i dati siano ancora preliminari e derivino da modelli animali, essi forniscono una prova di concetto sufficientemente solida per giustificare l'avanzamento verso studi successivi.

"Il cancro al seno triplo-negativo è una forma aggressiva di tumore e al momento non esistono farmaci efficaci disponibili", ha dichiarato Sanjay V. Malhotra, sottolineando l'urgenza clinica di nuove strategie terapeutiche.

Il cancro al seno triplo-negativo rappresenta circa il 15% di tutti i casi di cancro al seno diagnosticati e si caratterizza per un'elevata aggressività e una prognosi spesso sfavorevole rispetto ad altre sottotipi. L'assenza di bersagli molecolari ben definiti ha storicamente reso questo tumore difficile da trattare con farmaci mirati, rendendo la chemioterapia convenzionale l'opzione standard nonostante i suoi limiti in termini di efficacia e tollerabilità.

Un aspetto di particolare interesse clinico riguarda il potenziale impatto di SU212 sui pazienti che presentano concomitanti disturbi metabolici, come il diabete di tipo 2. Poiché ENO1 è direttamente coinvolto nella regolazione intracellulare del glucosio, Malhotra ha evidenziato che questo meccanismo d'azione potrebbe risultare particolarmente rilevante in pazienti con iperglicemia cronica, una condizione che può influenzare la progressione tumorale attraverso meccanismi ancora in fase di studio.

Le implicazioni potenziali di questa ricerca si estendono ben oltre il cancro al seno triplo-negativo. I ricercatori ritengono che farmaci capaci di inibire ENO1 possano rivelarsi utili anche nel trattamento di altri tumori che dipendono da questo enzima per la loro sopravvivenza, tra cui il glioma, il cancro al pancreas e il carcinoma tiroideo. Si tratta di neoplasie per le quali le terapie attuali sono anch'esse largamente insufficienti, il che amplifica l'interesse strategico di un bersaglio molecolare condiviso.

La storia scientifica di SU212 attraversa alcuni dei più importanti centri di ricerca oncologica statunitensi. La molecola è stata sviluppata originariamente durante le ricerche di Malhotra al National Cancer Institute di Bethesda, nel Maryland, e successivamente approfondita nei laboratori della Stanford University. Dal 2020, dopo il suo arrivo all'OHSU, il gruppo di ricerca ha proseguito lo sviluppo della molecola con l'obiettivo esplicito di trasferire le scoperte di laboratorio verso applicazioni cliniche concrete.

Il passo successivo nel percorso di sviluppo di SU212 prevede l'avanzamento verso studi clinici sull'essere umano, un processo che richiede risorse considerevoli per ottenere l'approvazione della Food and Drug Administration statunitense e per pianificare trial clinici in pazienti oncologici. Le domande aperte riguardano la sicurezza e la tollerabilità della molecola nell'uomo, il profilo farmacocinetico ottimale, la definizione delle popolazioni di pazienti che potrebbero beneficiarne maggiormente e l'eventuale sinergia con terapie esistenti come l'immunoterapia.