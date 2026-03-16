Nel campo dei fenomeni astronomici ancora privi di una spiegazione definitiva, i lampi radio veloci (Fast Radio Bursts, FRB) occupano un posto di primo piano: scariche di energia radio di durata millisecondica, talmente potenti da superare temporaneamente la luminosità radio dell'intera galassia che le ospita. Un team internazionale di astronomi, con il contributo di ricercatori dell'Università di Toronto, ha ora individuato il lampo radio veloce più brillante mai registrato, riuscendo per la prima volta a tracciarne l'origine con una precisione senza precedenti grazie a una rete coordinata di radiotelescopi. I risultati sono stati pubblicati in due articoli separati sull'Astrophysical Journal Letters, aprendo nuove prospettive sia sulla natura fisica di questi eventi sia sul loro potenziale come strumenti cosmologici.

Il segnale, battezzato FRB 20250316A e soprannominato RBFLOAT (acronimo di "Radio Brightest Flash Of All Time"), è stato rilevato il 16 marzo 2025 e ha avuto una durata di circa un quinto di secondo. La sua eccezionale brillantezza è in parte spiegata dalla relativa vicinanza della sorgente: l'evento è stato localizzato nelle regioni periferiche della galassia NGC 4141, nella costellazione dell'Orsa Maggiore, a circa 130 milioni di anni luce dalla Terra. Su scala cosmica, come ha osservato Kiyoshi Masui, professore associato di fisica al Massachusetts Institute of Technology e affiliato al Kavli Institute for Astrophysics and Space Research, "questo lampo radio veloce è praticamente nel nostro vicinato, il che ci offre l'opportunità di studiare un FRB del tutto ordinario con un livello di dettaglio straordinario."

La localizzazione con questa precisione è stata resa possibile dall'array di stazioni ausiliarie del progetto CHIME/FRB Outrigger. CHIME (Canadian Hydrogen-Intensity Mapping Experiment) è attivo dal 2018 e ha catalogato migliaia di FRB, ma determinare la posizione esatta nel cielo è sempre stato il tallone d'Achille della ricerca in questo settore. Le stazioni ausiliarie — versioni ridotte dello strumento principale installate in British Columbia, nel nord della California e in West Virginia — hanno permesso di applicare la tecnica dell'interferometria a baseline molto lunga (Very Long Baseline Interferometry, VLBI), che sfrutta la differenza temporale nell'arrivo del segnale a telescopi molto distanti tra loro per triangolare la posizione della sorgente con accuratezza eccezionale.

I ricercatori hanno circoscritto l'origine del segnale a una regione di soli 45 anni luce di diametro, inferiore alle dimensioni tipiche di un ammasso stellare. Per dare un'idea della precisione raggiunta, è come riuscire a distinguere un plettro per chitarra da una distanza di 1.000 chilometri. Un risultato che, nelle parole di Amanda Cook, ricercatrice Banting postdottorale alla McGill University e autrice principale del primo articolo, è arrivato in modo tanto inaspettato quanto fortunato: "La scoperta è stata entusiasmante perché abbiamo registrato il nostro evento più luminoso di sempre proprio subito dopo che tutte e tre le stazioni ausiliarie erano entrate in funzione."

La fortuna ha giocato un ruolo non trascurabile. Come riferisce Mattias Lazda, dottorando all'Università di Toronto e coautore di entrambi gli articoli, poche ore dopo il rilevamento una delle stazioni ausiliarie ha subito un'interruzione di corrente: "Se l'evento fosse avvenuto anche solo qualche ora più tardi, avremmo perso definitivamente la possibilità di determinare la posizione precisa del lampo." Un dettaglio che ricorda quanto la ricerca astronomica dipenda talvolta da contingenze operative oltre che da pianificazione metodologica.

La localizzazione di RBFLOAT ha permesso di puntare il James Webb Space Telescope sulla stessa regione di cielo, rivelando un debole segnale infrarosso in corrispondenza esatta della sorgente: la prima volta che si riesce a risolvere singole stelle attorno a un FRB.

La precisione nella localizzazione ha immediatamente aperto la strada a osservazioni complementari con il James Webb Space Telescope (JWST). Il team ha identificato un fievole segnale nell'infrarosso nella posizione esatta in cui si trova la sorgente di RBFLOAT. Come spiega Peter Blanchard, ricercatore postdottorale ad Harvard e autore principale dell'articolo dedicato alle osservazioni JWST, "l'alta risoluzione di JWST ci permette per la prima volta di risolvere singole stelle attorno a un FRB, aprendo la strada all'identificazione degli ambienti stellari che possono dar luogo a eventi così energetici." La natura di questo segnale infrarosso rimane tuttavia incerta: potrebbe provenire da una stella gigante rossa oppure essere un'eco luminosa residua del lampo stesso.

Uno degli aspetti più significativi — e scientificamente problematici — di RBFLOAT riguarda la sua unicità temporale. Nonostante l'analisi di centinaia di ore di dati CHIME accumulati nell'arco di oltre sei anni e coprenti la stessa regione di cielo, non è stato individuato nessun altro segnale proveniente dalla medesima sorgente. Questo comportamento non-ripetitivo contrasta con le caratteristiche degli FRB più studiati, che tendono a manifestarsi in serie, e mette in discussione una delle ipotesi dominanti nel campo: che tutti i lampi radio veloci, indipendentemente dalla loro origine, siano destinati a ripetersi.

L'assenza di ripetizioni suggerisce che almeno alcuni FRB potrebbero avere origini di natura catastrofica e irreversibile — come la fusione di stelle di neutroni o altri eventi che consumano definitivamente la sorgente in un singolo episodio esplosivo — piuttosto che processi periodici legati a magnetar o pulsar attivi. "Questo sfida una delle idee centrali del settore", ha dichiarato Cook, "e apre la porta a riconsiderare origini più 'esplosive' per almeno una parte di questi fenomeni."

Sul fronte delle implicazioni cosmologiche più ampie, gli FRB presentano caratteristiche che li rendono potenziali sonde del mezzo intergalattico: i segnali radio vengono dispersi dal plasma diffuso che permea lo spazio tra le galassie, e la misura di questa dispersione fornisce informazioni sulla distribuzione della materia barionica nell'universo. La capacità di localizzare con precisione gli FRB e di associarli a galassie ospiti specifiche è quindi un passo fondamentale per trasformare questi lampi da curiosità cosmiche in strumenti quantitativi per la cosmologia.

Le domande aperte rimangono numerose. Cosa produce esattamente un FRB? Perché alcuni si ripetono e altri no? Il segnale infrarosso rilevato da JWST è davvero associato fisicamente alla sorgente del lampo, o è una coincidenza di linea di vista? Le prossime osservazioni con il JWST e con nuove configurazioni dell'array CHIME/FRB punteranno a caratterizzare con maggior dettaglio l'ambiente stellare attorno a NGC 4141 e a monitorare la regione per eventuali segnali residui. La piena operatività delle stazioni ausiliarie apre intanto la prospettiva di localizzare sistematicamente decine di nuovi FRB all'anno, costruendo finalmente una casistica statistica solida per discriminare tra le diverse teorie sulla loro origine.