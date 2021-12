Scoperta su Marte un’enorme riserva di acqua sotterranea

Utilizzando uno strumento chiamato Fine Resolution Epithermal Neutron Detector (FREND) in una serie di osservazioni tra maggio 2018 e febbraio 2021, il Trace Gas Orbiter ha rilevato la presenza di neutroni che escono dal terreno, che possono essere un indicatore del contenuto di idrogeno e per estensione del contenuto di acqua del suolo.

L’area, delle dimensioni dei Paesi Bassi, potrebbe contenere acqua fino al 40% del materiale vicino alla superficie. Nonostante si pensi che Marte abbia avuto una volta enormi oceani sulla sua superficie, oggi è più arido di qualsiasi deserto terrestre. Ma probabilmente c’è ancora acqua sul Pianeta Rosso, per lo più intorno ai poli sotto forma di ghiaccio, o potenzialmente in laghi liquidi salati nel sottosuolo, anche se le prove sono contrastanti su quest’ultima idea.

Più vicino all’equatore, piccole quantità di acqua sono state rilevate nel terreno vicino alla superficie, sotto forma di ghiaccio o minerali idratati. Ma la zona appena scoperta è molto più grande e più umida di qualsiasi altra cosa trovata finora.

credits: NASA / JPL-Caltech

“I neutroni sono prodotti quando particelle altamente energetiche conosciute come ‘raggi cosmici galattici’ colpiscono Marte; I terreni più secchi emettono più neutroni di quelli più umidi, e quindi possiamo dedurre quanta acqua c’è in un suolo osservando i neutroni che emette”, afferma Alexey Malakhov, co-autore dello studio. “L’esclusiva tecnica di osservazione di FREND offre una risoluzione spaziale molto più elevata rispetto alle precedenti misurazioni di questo tipo, permettendoci ora di vedere caratteristiche dell’acqua che non sono state individuate prima”.

Valles Marineris è il più grande canyon del sistema solare, 10 volte più lungo e cinque volte più profondo del nostro Grand Canyon. Ed è qui che FREND ha rilevato una regione ricca di acqua che misura circa 41.000 km2. Sotto circa 1 m di terreno, fino al 40% del materiale sembra essere acqua, che secondo il team molto probabilmente è ghiacciata.

“Abbiamo trovato una parte centrale di Valles Marineris piena d’acqua, molta più acqua di quanto ci aspettassimo”, afferma Malakhov. “È molto simile alle regioni del permafrost della Terra, dove il ghiaccio d’acqua persiste permanentemente sotto il suolo asciutto a causa delle basse temperature costanti”.

Trovare acqua in questa parte di Marte è molto eccitante, ha affermato il team. Le future missioni sul Pianeta Rosso, comprese le missioni umane, tenderanno a concentrarsi sulla regione vicino all’equatore, e avere così tanta acqua entro un metro dalla superficie la rende molto accessibile. In confronto, i depositi polari sembrano essere profondi diversi chilometri.