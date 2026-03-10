Nella ricerca sull'esercizio fisico e la metabolomica nutrizionale, un nuovo studio pubblicato il 25 febbraio su Nature Communications apre una prospettiva inattesa sul ruolo della dieta chetogenica nella risposta muscolare all'attività fisica. La ricerca, condotta da Sarah Lessard, professoressa associata presso il Fralin Biomedical Research Institute del VTC Center for Exercise Medicine Research, affronta una delle sfide più complesse nella gestione della salute metabolica: le persone con iperglicemia cronica mostrano spesso una ridotta capacità di adattamento all'esercizio aerobico, un fenomeno che compromette uno degli indicatori più affidabili di longevità, ovvero la capacità del corpo di assorbire e utilizzare efficacemente l'ossigeno durante l'attività fisica.

È noto da tempo che l'esercizio fisico regolare migliora la composizione corporea, rafforza il sistema cardiovascolare e ottimizza il metabolismo ossidativo. Tuttavia, nei soggetti con iperglicemia — condizione caratterizzata da elevati livelli di glucosio nel sangue — questi benefici risultano parzialmente bloccati: l'eccesso di zucchero nel circolo ematico interferisce con la capacità dei muscoli scheletrici di aumentare l'assorbimento di ossigeno in risposta allo sforzo fisico, aumentando al contempo il rischio di malattie cardiache e renali.

Lo studio ha utilizzato un modello murino per valutare gli effetti di una dieta ad alto contenuto di grassi e bassissimo apporto di carboidrati sull'iperglicemia e sulla risposta muscolare all'esercizio. I topi alimentati con questa dieta chetogenica sono stati sottoposti a sessioni regolari di corsa su ruote, e i ricercatori hanno monitorato nel tempo le modificazioni metaboliche e strutturali dei tessuti muscolari.

I risultati sono stati netti: dopo appena una settimana di regime chetogenico, i livelli di glicemia nei topi si sono normalizzati. Come ha dichiarato Lessard: «Dopo una settimana con la dieta chetogenica, la glicemia era completamente normale, come se gli animali non avessero mai avuto il diabete». Ma il dato più significativo riguarda le trasformazioni muscolari osservate nel lungo periodo.

«Nel tempo, la dieta ha causato un rimodellamento dei muscoli dei topi, rendendoli più ossidativi e più reattivi all'esercizio aerobico» — Sarah Lessard, Fralin Biomedical Research Institute

Il rimodellamento muscolare osservato si è tradotto in un aumento proporzionale delle fibre muscolari a contrazione lenta, note come fibre di tipo I o fibre ossidative. Queste fibre sono ricche di mitocondri e particolarmente adatte alla resistenza aerobica: la loro proliferazione è un segnale diretto di un miglioramento della capacità ossidativa del tessuto muscolare, ovvero di una maggiore efficienza nell'utilizzo dell'ossigeno per produrre energia.

La dieta chetogenica deve il suo nome alla chetosi, uno stato metabolico in cui l'organismo, privato di carboidrati come substrato energetico primario, attiva la degradazione dei lipidi producendo corpi chetonici come carburante alternativo. Questo approccio nutrizionale, apparentemente controintuitivo rispetto alle raccomandazioni tradizionali a basso contenuto di grassi, non è privo di precedenti clinici: prima della scoperta dell'insulina negli anni Venti del Novecento, la dieta chetogenica era già impiegata come strategia terapeutica per il controllo della glicemia nei diabetici. Più recentemente, evidenze scientifiche ne hanno documentato i benefici in condizioni neurologiche come l'epilessia farmacoresistente e il morbo di Parkinson.

Un elemento concettualmente rilevante emerso dalla ricerca riguarda la sinergia tra dieta ed esercizio fisico. Lessard, che detiene anche un incarico presso il Dipartimento di Alimentazione Umana, Nutrizione ed Esercizio del College of Agriculture and Life Sciences della Virginia Tech, sottolinea come i due fattori non agiscano in modo indipendente: «Quello che stiamo realmente scoprendo da questo e da altri studi è che dieta ed esercizio non operano semplicemente in isolamento. Esistono numerosi effetti combinati, e i maggiori benefici dall'esercizio si ottengono quando si adotta contemporaneamente una dieta sana».

Dal punto di vista metodologico, è importante collocare questi risultati nel contesto della ricerca preclinica: si tratta di un modello animale, e la trasferibilità all'essere umano richiede una validazione sperimentale specifica. Lessard ha già pianificato di estendere lo studio a partecipanti umani, per verificare se le medesime dinamiche metaboliche e muscolari si replicano anche nella fisiologia umana.

La ricercatrice sottolinea anche le difficoltà pratiche legate all'adozione di un regime chetogenico rigoroso, che prevede una drastica limitazione dei carboidrati e può risultare difficilmente sostenibile a lungo termine per molte persone. In quest'ottica, approcci dietetici meno restrittivi come la dieta mediterranea — che include carboidrati complessi provenienti da frutta, verdura e cereali integrali senza eliminare questa categoria di macronutrienti — possono rappresentare un'alternativa praticabile per il controllo della glicemia, pur senza le caratteristiche cetosinducentii della dieta esaminata nello studio.

La domanda scientifica aperta rimane quella centrale per la medicina preventiva: quali strategie dietetiche combinano nel modo più efficace il controllo glicemico con la massimizzazione della risposta adattativa all'esercizio fisico? I prossimi trial su soggetti umani dovranno chiarire se il rimodellamento muscolare osservato nei topi sia riproducibile, con quale tempistica e con quale entità, aprendo potenzialmente nuove strade per la gestione integrata del rischio metabolico cardiovascolare.