Scoperto un oggetto misterioso sopravvissuto a un buco nero!

Alcuni astronomi hanno individuato un oggetto misterioso sopravvissuto a un incontro ravvicinato con un buco nero supermassiccio. Secondo un nuovo studio sull’oggetto, chiamato G2, si tratta in realtà di tre stelle neonate, avvolte in una spessa nube di gas e polvere da cui sono nate. Questa interpretazione offre una soluzione alle domande che sono rimaste senza risposta dopo che G2 ha sfiorato nel 2014 Sgr A *, il buco nero supermassiccio nel cuore della Via Lattea.

G2 è stato scoperto nel 2011 (descritto in uno studio pubblicato nel 2012). A quel tempo, stava sfrecciando verso un evento noto come perinigricon, il punto della sua orbita in cui è più vicino al buco nero. Gli astronomi si aspettavano che l’incontro ravvicinato avrebbe portato G2 a essere fatto a pezzi e fagocitato da Sgr A *, producendo alcuni lampi di accrescimento di buchi neri supermassicci.

Un’altra caratteristica che è sembrata strana di G2 è che è molto caldo, molto più caldo di quanto dovrebbe essere una nuvola di polvere. È possibile che Sgr A*, o altre stelle, l’abbiano riscaldato, tuttavia G2 è rimasto alla stessa temperatura indipendentemente da dove si trovasse. Ciò suggeriva che tutto ciò che stava riscaldando G2 proveniva dall’interno della nuvola stessa, non da influenze esterne.

Entrambi questi comportamenti, secondo gli astronomi, sono coerenti con il comportamento di una stella. Per questa ragione un team di ricercatori, l’anno scorso, ha suggerito che la nube G2 potrebbe ospitare una stella nascosta all’interno, il prodotto di una collisione tra due stelle che ha prodotto un’enorme nube di gas e polvere intorno a loro.

Ma lo stesso studio ha anche rivelato la scoperta di altri quattro oggetti simili nel centro galattico, portando il numero totale di oggetti G a sei: un sacco di stelle binarie unite. Ora, un team di ricercatori guidato dall’astrofisico Florian Peißker dell’Università di Colonia in Germania ha escogitato una spiegazione alternativa, dopo aver condotto una revisione dettagliata di 14 anni di osservazioni effettuate con lo strumento SINFONI del Very Large Telescope.

Secondo la loro analisi, G2 dovrebbe nascondere tre stelle, a circa 1 milione di anni. Questa situazione indica che le stelle siano giovani; al contrario, il Sole ha 4,6 miliardi di anni. Le stelle G2 sono così giovani che sarebbero ancora circondate da materiale proveniente dalla nube in cui si sono formate.

“Che G2 sia in realtà costituito da tre giovani stelle in evoluzione è sensazionale”, dice Peißker, osservando che la scoperta rende le tre stelle le stelle più giovani mai osservate intorno a SgrA *. Il centro galattico ha già una peculiare popolazione di giovani stelle, nota come ammasso S. Secondo il modello del team di Peißker, le stelle G2 potrebbero appartenere a questa popolazione.

Le stelle potrebbero aver avuto origine nello stesso vivaio stellare, formando un ammasso, che da allora si è dissolto, con singole stelle che si staccano e generano nuove orbite attorno a Sgr A*. Anche se non associate all’ammasso S, le stelle G2 erano probabilmente parte di un ammasso più grande di stelle. Altri oggetti polverosi in orbita attorno a Sgr A* potrebbero anche essere stati membri di questo ammasso, che sarebbe stato disgregato dalla gravità dopo essersi spostato verso il buco nero supermassiccio da una distanza maggiore.

Poiché l’ambiente intorno a Sgr A* non è considerato favorevole alla formazione stellare, sarà necessario più lavoro per scoprire dove G2 e gli altri oggetti G potrebbero aver avuto origine. Gli astronomi potrebbero anche essere in grado di utilizzare le nuove scoperte per capire di più sui buchi neri.

“I nuovi risultati forniscono informazioni uniche su come funzionano i buchi neri”, afferma Peißker. “Possiamo usare l’ambiente di SgrA* come modello per saperne di più sull’evoluzione e sui processi di altre galassie in angoli completamente diversi del nostro Universo”.