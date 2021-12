Scoperto un pianeta caldo e denso con un anno di otto ore

In un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Science, i ricercatori mostrano che il pianeta, che si trova a 31 anni luce dalla Terra, è uno dei più leggeri tra i quasi 5.000 esopianeti (pianeti al di fuori del nostro sistema solare) conosciuti attualmente, con metà della massa della Terra. Ha un diametro di poco più di 9.000 chilometri, leggermente più grande di Marte. Il team afferma che la ricerca rappresenta un passo avanti nella ricerca di una “seconda Terra”, in quanto mostra che è possibile determinare le proprietà anche di pianeti molto piccoli.

Il co-autore Dr. Vincent Van Eylen (UCL Mullard Space Science Laboratory) ha dichiarato: “In questo nuovo studio, le dimensioni e la massa del pianeta sono state calcolate utilizzando due metodi, entrambi i quali hanno comportato l’analisi della luce della stella del pianeta. Uno era quello di misurare il minuto di immersione nella luce emessa dalla stella mentre il pianeta passava davanti ad essa, questo è stato fatto utilizzando i dati del Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS ) della NASA, l’altro metodo era quello di dedurre la massa del pianeta dall’effetto che aveva sul movimento della stella”. Van Eylen ha sottolineato che si tratta di una velocità di 80 cm al secondo, piuttosto lenta e che è quindi notevole essere riusciti a rilevarla a 31 anni luce di distanza.

GJ 367 b appartiene al gruppo di esopianeti “ultra-short period” (USP) che orbitano attorno alla loro stella in meno di 24 ore. “Ne conosciamo già alcuni, ma le loro origini sono attualmente sconosciute”, ha affermato il dottor Lam. “Misurando le precise proprietà fondamentali del pianeta USP, possiamo dare un’occhiata alla storia della formazione e dell’evoluzione del sistema”.

Dopo la scoperta di questo pianeta utilizzando TESS e il metodo di transito, lo spettro della sua stella è stato poi studiato da terra utilizzando lo strumento HARPS sul telescopio da 3,6 m dell’European Southern Observatory. Con la combinazione di diversi metodi di valutazione, sono stati determinati il raggio e la massa del pianeta: il suo raggio è il 72% del raggio della Terra e la sua massa il 55% della massa terrestre.

Determinando il suo raggio e la sua massa con una precisione rispettivamente del 7 e del 14%, i ricercatori sono stati anche in grado di trarre conclusioni sulla struttura interna dell’esopianeta. È un pianeta roccioso di piccola massa, ma ha una densità più alta della Terra. “L’alta densità indica che il pianeta è dominato da un nucleo di ferro”, ha detto il dottor Szilárd Csizmadia.

“Queste proprietà sono simili a quelle di Mercurio, con il suo nucleo di ferro e nichel sproporzionatamente grande che lo differenzia dagli altri corpi terrestri nel Sistema Solare”. Tuttavia, la vicinanza del pianeta alla sua stella lo espone a un livello estremamente alto di radiazioni, più di 500 volte maggiore di quello che la Terra sperimenta. La temperatura superficiale potrebbe raggiungere fino a 1500 gradi Celsius, una temperatura alla quale tutte le rocce e i metalli verrebbero fusi.

La stella madre di questo esopianeta appena scoperto, una nana rossa chiamata GJ 367, è solo circa la metà delle dimensioni del Sole. Le nane rosse non sono solo più piccole, ma anche più fredde del Sole. Questo rende i loro pianeti associati più facili da trovare e caratterizzare. Sono tra gli oggetti stellari più comuni nel nostro vicinato cosmico e sono quindi bersagli adatti per la ricerca sugli esopianeti. I ricercatori stimano che queste nane rosse, note anche come “stelle di classe M”, sono circondate da una media di due o tre pianeti, ognuno dei quali è al massimo quattro volte più grande della Terra.