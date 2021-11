Siamo fatti di stelle, lo rivela una galassia a 12 miliardi di anni luce da noi

Una nuova scoperta sta facendo luce su come il fluoro – un elemento trovato nelle nostre ossa e denti sottoforma di fluoruro – sia in realtà un elemento forgiato nel cuore dell’Universo. Utilizzando l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), di cui l’European Southern Observatory è partner, un team di astronomi ha infatti rilevato questo elemento in una galassia che è così lontana che la sua luce ha impiegato oltre 12 miliardi di anni per raggiungerci. Questa è la prima volta che il fluoro è stato avvistato in una galassia di formazione stellare così distante.

“Conosciamo tutti il fluoro perché il dentifricio che usiamo ogni giorno lo contiene sotto forma di fluoruro”, ha spiegato Maximilien Franco dell’Università di Hertfordshire nel Regno Unito, che ha guidato il nuovo studio, pubblicato oggi (4 novembre 2021) su Nature Astronomy. Come la maggior parte degli elementi intorno a noi, il fluoro viene creato all’interno delle stelle ma, fino ad ora, non sapevamo esattamente come questo elemento fosse prodotto. “Non sapevamo nemmeno quale tipo di stelle producesse la maggior parte del fluoro nell’Universo!”.

Franco e i suoi collaboratori hanno individuato il fluoro (sotto forma di acido fluoridrico) nelle grandi nubi di gas della lontana galassia NGP-190387, che vediamo com’era quando l’Universo aveva solo 1,4 miliardi di anni, circa il 10% della sua età attuale. Poiché le stelle espellono gli elementi che formano nei loro nuclei quando raggiungono la fine della loro vita, questa rilevazione implica che le stelle che hanno creato il fluoro devono essere vissute e morte rapidamente.

Il team ritiene che le stelle di Wolf-Rayet, stelle molto massicce che vivono solo pochi milioni di anni, un battito di ciglia nella storia dell’Universo, siano i siti di produzione più probabili di fluoro. La scoperta in NGP-190387 segna una delle prime rilevazioni di fluoro al di fuori della Via Lattea e le sue galassie vicine. Gli astronomi hanno precedentemente individuato questo elemento in quasar distanti, oggetti luminosi alimentati da buchi neri supermassicci al centro di alcune galassie, ma mai prima d’ora questo elemento era stato osservato in una galassia di formazione stellare così presto nella storia dell’Universo.