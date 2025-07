Una primavera da record negativo

L'Inghilterra settentrionale e lo Yorkshire stanno già vivendo una situazione di siccità ufficiale, secondo l'Agenzia per l'Ambiente britannica, mentre altre regioni inglesi potrebbero presto seguire lo stesso destino se le condizioni di secco dovessero persistere. La situazione idrica critica che sta attraversando il Regno Unito rappresenta un campanello d'allarme per un paese tradizionalmente associato a piogge abbondanti e paesaggi verdeggianti. I dati raccolti dalle autorità competenti dipingono un quadro preoccupante che coinvolge non solo l'Inghilterra, ma anche parti della Scozia orientale e del Galles, dove le compagnie idriche stanno registrando livelli d'acqua particolarmente bassi.

I numeri parlano chiaro: tra marzo e maggio si è registrata la sesta primavera più secca dal 1836, anno in cui sono iniziate le rilevazioni ufficiali. Praticamente tutto il territorio britannico ha ricevuto precipitazioni inferiori alla norma durante questo periodo cruciale, privando fiumi, bacini idrici e falde sotterranee del rifornimento naturale necessario. La mancanza di umidità ha creato una reazione a catena che ora minaccia le forniture idriche destinate alle abitazioni e alle imprese.

Giugno ha portato un leggero miglioramento a livello nazionale, ma con differenze geografiche marcate. Mentre l'Irlanda del Nord, la Scozia occidentale, il Galles e il sud-ovest dell'Inghilterra hanno beneficiato di condizioni più umide del solito, le regioni centrali e orientali hanno continuato a soffrire per la persistente aridità.

Fiumi in sofferenza e previsioni poco rassicuranti

Il monitoraggio dei corsi d'acqua rivela una realtà allarmante: alla fine di maggio, circa tre quarti dei siti controllati mostravano flussi inferiori alla norma. Un fiume su cinque ha registrato flussi "eccezionalmente bassi", una condizione che i dati provvisori di giugno non sembrano aver migliorato significativamente.

Lucy Barker, idrologa del Centro britannico per l'Ecologia e l'Idrologia, sottolinea come i flussi fluviali di fine giugno siano paragonabili - o addirittura inferiori - a quelli registrati durante gli anni di siccità del 1976, 2011, 2018 e 2022 in molte regioni orientali, centrali e meridionali. Le previsioni a lungo termine non offrono particolare ottimismo, suggerendo condizioni più secche della media per luglio e possibilmente agosto.

È come guardare la fine di agosto quando osservi il terreno

Bacini idrici ai minimi storici

La situazione dei bacini idrici nell'Inghilterra settentrionale ha raggiunto livelli critici. Alla fine di maggio, i bacini inglesi hanno toccato i livelli combinati più bassi per il periodo dell'anno negli ultimi tre decenni di registrazioni. Il Nord-Est e il Nord-Ovest mostrano livelli eccezionalmente ridotti, fattore determinante per la dichiarazione ufficiale di siccità in Yorkshire e nel Nord-Ovest.

In Scozia, i bacini dovrebbero normalmente essere pieni all'85% in questo periodo dell'anno, ma la settimana scorsa si attestavano al 79% secondo Scottish Water, con situazioni ancora più critiche nella parte orientale del paese. Il Galles presenta un quadro più variegato, con la maggior parte dei bacini a livelli normali, eccetto quelli che servono il Mid e South Ceredigion nel Galles occidentale.

L'impatto su agricoltura e fauna selvatica

Rachel Hallos, vicedirettrice della National Farmers' Union, descrive la situazione con parole che risuonano di preoccupazione: "È piuttosto scioccante che siamo ancora solo all'inizio di luglio". L'agricoltura sta già pagando il prezzo più alto, con i coltivatori costretti a ricorrere massicciamente all'irrigazione artificiale, aumentando i costi e riducendo ulteriormente le risorse idriche disponibili.

La fauna selvatica non è da meno nelle difficoltà. L'RSPB, l'organizzazione per la protezione degli uccelli, segnala sfide significative nel garantire acqua sufficiente agli habitat delle zone umide cruciali per la nidificazione. Anche specie comuni come i merli faticano a trovare vermi e insetti sui prati inariditi dei giardini domestici.

Il ruolo del cambiamento climatico

La questione del cambiamento climatico si inserisce in questo scenario con una complessità che va oltre le semplici correlazioni. Sebbene il Met Office preveda estati mediamente più secche per il Regno Unito a causa del riscaldamento globale, finora non si è osservato un trend chiaro in questa direzione. Tuttavia, l'aumento delle temperature gioca un ruolo fondamentale nell'accelerare l'evaporazione dell'umidità dal suolo.

Richard Allan, professore di scienze climatiche all'Università di Reading, spiega che "un'atmosfera più calda è più assetata di umidità, il che può significare che l'acqua nel suolo, nei fiumi e nei bacini viene depauperata più efficacemente, portando a siccità, ondate di calore e incendi più rapidi".

Strategie sotterranee e soluzioni future

Le acque sotterranee offrono un quadro più articolato della crisi idrica britannica. Il sud-est dell'Inghilterra, che dipende maggiormente dalle falde acquifere rispetto ai bacini superficiali, mostra attualmente condizioni più vicine alla normalità. Questo fenomeno è legato alla geologia variegata del Regno Unito e ai tempi di risposta più lenti delle acque sotterranee ai cambiamenti climatici.

Il governo ha pianificato la costruzione di nove nuovi bacini idrici per l'Inghilterra entro il 2050, oltre a quello in costruzione a Havant Thicket nell'Hampshire. Tuttavia, l'Agenzia per l'Ambiente avverte che potrebbero essere necessarie misure aggiuntive per affrontare le perdite idriche e controllare la domanda, inclusi possibili divieti per l'uso di manichette da giardino e l'installazione di contatori intelligenti più diffusi.