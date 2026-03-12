Nelle missioni scientifiche dedicate allo studio della magnetosfera terrestre, i due satelliti Van Allen Probes rappresentano uno dei progetti più ambiziosi mai realizzati dalla NASA per comprendere le fasce di radiazione che circondano il nostro pianeta. Dopo quasi quattordici anni dalla messa in orbita, uno dei due veicoli spaziali è ora prossimo al rientro nell'atmosfera terrestre, segnando la conclusione fisica di una missione che ha ridisegnato profondamente la nostra comprensione della magnetosfera. La navicella, denominata Van Allen Probe A, ha una massa di oltre 600 chilogrammi e il suo rientro rappresenta un evento di monitoraggio attivo per la NASA e lo United States Space Force.

Lanciata nel 2012, la sonda ha operato per quasi sette anni in un ambiente tra i più ostili del sistema solare prossimo alla Terra: le fasce di Van Allen, anelli di particelle cariche intrappolate dal campo magnetico terrestre che si estendono a distanze comprese tra circa 1.000 e 60.000 chilometri dalla superficie. La missione era originariamente progettata per durare due anni, ma la robustezza degli strumenti scientifici a bordo permise di prolungarla fino al 2019, quando l'esaurimento del propellente impedì ai veicoli di mantenere il corretto orientamento verso il Sole, rendendo impossibile l'alimentazione dei sistemi di bordo.

Il rientro atmosferico di Van Allen Probe A è previsto intorno alle 19:45 EDT di martedì, secondo le stime dello United States Space Force comunicate dalla NASA, con un margine di incertezza temporale di circa 24 ore. La finestra di incertezza è del tutto normale per questo tipo di eventi: la densità degli strati atmosferici superiori varia in funzione dell'attività solare, rendendo difficile prevedere con precisione il momento esatto del rientro. La NASA e lo Space Force hanno confermato che monitorano attivamente la traiettoria della sonda e aggiorneranno le previsioni non appena nuovi dati saranno disponibili.

Per quanto riguarda la sicurezza, la NASA stima una probabilità di 1 su 4.200 che frammenti della sonda possano causare danni a esseri umani, una soglia classificata come "rischio basso" dall'agenzia spaziale. La maggior parte della struttura del veicolo è attesa bruciare durante la fase di rientro atmosferico, ma alcuni componenti realizzati con materiali ad alta resistenza termica potrebbero sopravvivere e raggiungere la superficie. Al momento della pubblicazione non erano ancora state rese note informazioni precise sulla zona geografica di rientro prevista.

La missione Van Allen Probes ha prodotto la prima evidenza osservativa diretta dell'esistenza di una terza fascia di radiazione transitoria, che si forma durante i periodi di intensa attività solare.

Dal punto di vista scientifico, i due satelliti gemelli hanno prodotto risultati di grande rilievo per la fisica dello spazio. Tra le scoperte più significative vi è la prima rilevazione diretta e strumentale di una terza fascia di radiazione transitoria, un anello aggiuntivo che si forma temporaneamente nelle vicinanze delle fasce permanenti in concomitanza con episodi di intensa attività solare. Questa scoperta ha aperto nuove domande sui meccanismi dinamici che governano le interazioni tra il vento solare e la magnetosfera terrestre.

Le fasce di Van Allen svolgono un ruolo cruciale per la vita sulla Terra e per le infrastrutture tecnologiche orbitali: fungono da scudo contro la radiazione cosmica, le tempeste solari e il flusso continuo del vento solare, tutti fenomeni potenzialmente dannosi per gli esseri umani e in grado di compromettere satelliti e sistemi di comunicazione. Comprendere come le particelle vengano accelerate, accumulate e poi disperse all'interno di queste fasce è fondamentale per migliorare i modelli di previsione meteorologica spaziale, un settore di crescente rilevanza per l'economia digitale globale.

I due veicoli hanno operato seguendo traiettorie ellittiche altamente eccentriche che li portavano ad attraversare ripetutamente entrambe le fasce di radiazione, raccogliendo dati in situ su densità, energia e distribuzione delle popolazioni di particelle cariche. Una metodologia di osservazione diretta, impossibile da replicare con strumenti a terra o con osservazioni remote, che ha permesso di ottenere serie temporali di dati senza precedenti per continuità e risoluzione spaziale.

Per quanto riguarda il satellite gemello, Van Allen Probe B si trova attualmente su un'orbita che non prevede il rientro nell'atmosfera terrestre prima del 2030, lasciando ancora alcuni anni prima che anche questa seconda navicella concluda il suo percorso fisico.