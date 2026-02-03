SpaceX ha ufficialmente acquisito xAI, segnando una delle mosse più audaci e controverse nella carriera imprenditoriale di Elon Musk. L'integrazione del leader mondiale nel settore spaziale con la startup di intelligenza artificiale rappresenta una scommessa tecnologica senza precedenti: creare un ecosistema verticalmente integrato che unisce capacità di lancio, costellazioni satellitari, connettività globale e modelli AI di frontiera. L'obiettivo dichiarato è trasformare l'orbita terrestre in un'infrastruttura computazionale per alimentare l'intelligenza artificiale del futuro, con implicazioni profonde per l'industria spaziale, il settore dei semiconduttori e l'intera economia digitale.

L'annuncio è arrivato con una dichiarazione che non lascia spazio a interpretazioni moderate: SpaceX intende costruire "un sole senziente per comprendere l'Universo ed estendere la luce della coscienza alle stelle". Al di là della retorica visionaria, il piano tecnico è ambizioso quanto concreto: utilizzare la flotta di razzi Falcon 9 e il sistema Starship in fase di sviluppo per dispiegare una costellazione di fino a 1 milione di satelliti che fungeranno da data center orbitali. Questi forniranno la potenza computazionale necessaria per addestrare e far funzionare i modelli di intelligenza artificiale di xAI, incluso il chatbot generativo Grok e i servizi legati alla piattaforma X.

Il vantaggio competitivo di SpaceX in questo scenario è innegabile. L'azienda opera già circa 9.600 satelliti Starlink, più di dieci volte il numero gestito da qualsiasi altro operatore globale, pubblico o privato. Il Falcon 9, con il suo design riutilizzabile, può portare 20 tonnellate in orbita terrestre bassa per un costo interno stimato di 15 milioni di dollari, contro gli oltre 60-75 milioni che richiederebbe un lancio tradizionale sul mercato aperto. Con Starship, promettente seppur ancora in fase di test, SpaceX punta a capacità di carico ancora maggiori con piena riutilizzabilità.

Con lanci ogni ora trasportando 200 tonnellate per volo, Starship permetterà di consegnare milioni di tonnellate in orbita e oltre ogni anno

In un'email interna ai dipendenti, Musk ha delineato la roadmap operativa: Starship inizierà a lanciare satelliti Starlink V3 già quest'anno, insieme alla prossima generazione di satelliti per connettività diretta ai dispositivi mobili. Secondo i calcoli presentati, lanciare 1 milione di tonnellate annue di satelliti capaci di generare 100 kilowatt di potenza computazionale per tonnellata aggiungerebbe 100 gigawatt di capacità AI ogni anno, senza necessità di manutenzione operativa continua. Musk stima che entro 2-3 anni il modo più economico per generare capacità computazionale AI sarà nello spazio, non sulla Terra.

Questa visione si basa su diverse assunzioni chiave: che l'intelligenza artificiale non sia una bolla speculativa, ma una tecnologia destinata ad adozione universale, che i data center orbitali possano competere economicamente con le infrastrutture terrestri, e che la disponibilità di potenza computazionale rappresenti il vero collo di bottiglia per la diffusione dell'AI. Se queste premesse si rivelassero corrette, il gruppo SpaceX-xAI controllerebbe un'intera filiera tecnologica: dal lancio alla banda orbitale, dai modelli AI avanzati alla distribuzione globale tramite Starlink, potenzialmente fornendo intelligenza artificiale su richiesta ovunque nel mondo, su qualsiasi dispositivo mobile.

La mossa ha però sollevato molte preoccupazioni nella comunità spaziale internazionale. SpaceX ha presentato alla Federal Communications Commission una richiesta per autorizzare il lancio di 1 milione di satelliti operanti come data center orbitali tra 500 e 2.000 chilometri di altitudine. Victoria Samson, direttrice per la sicurezza e stabilità spaziale presso la Secure World Foundation, ha commentato: "Tutto questo sta accadendo davvero molto velocemente". Le orbite proposte includono zone già affollate da detriti esistenti, in particolare tra 800 e 1.000 km dove permangono i frammenti del famigerato test missilistico antisatellite cinese del 2007, che generò oltre 3.000 pezzi di detriti delle dimensioni di una pallina da golf o superiori.

Gli esperti dell'Aerospace Corporation sottolineano che molte domande tecniche rimangono senza risposta: le dimensioni precise dei satelliti (che richiederanno pannelli solari enormi per raccogliere energia sufficiente), il loro posizionamento esatto e le strategie di smaltimento a fine vita. A quelle altitudini, gli oggetti impiegano secoli per rientrare naturalmente nell'atmosfera. "La grande sfida a quelle altitudini è che ciò che sale resta lassù", ha spiegato Marlon Sorge, esperto tecnico dell'Aerospace Corporation. "Se generi più detriti, se hai problemi, non andranno via, quindi sei bloccato con essi".

SpaceX ha tentato di affrontare queste preoccupazioni nel suo deposito regolatorio, specificando che ogni satellite avrà "capacità di manovra ridondanti" per il rientro controllato nell'atmosfera terrestre. Il documento riconosce anche le ricerche emergenti che indicano come l'alluminio bruciato dai satelliti in rientro danneggi gli strati di ozono. Per mitigare questo rischio, SpaceX sta considerando di spostare i satelliti obsoleti in orbite terrestri ad alta quota o orbite eliocentriche, sebbene l'energia necessaria (delta-V) per tale manovra sia "non banale" secondo gli esperti.

Parallelamente, l'azienda ha annunciato Stargaze, un sistema di monitoraggio della situazione spaziale che utilizzerà star tracker per fornire dati sulle potenziali congiunzioni tra satelliti. L'obiettivo è prevenire collisioni in orbita terrestre bassa riducendo le "bolle" di sicurezza intorno a ciascun veicolo, attualmente ampie a causa delle incertezze sulla posizione precisa. Brian Weeden, direttore delle politiche civili e commerciali presso l'Aerospace Corporation, ha osservato: "Direi che ci sono stati tanti progressi ingegneristici nella sicurezza orbitale e nella prevenzione delle collisioni negli ultimi 10 anni quanto ce ne sono stati nella missilistica, e questo potrebbe essere passato inosservato".

La fusione solleva interrogativi sul focus strategico di SpaceX. Fondata nel 2002 con l'obiettivo singolare di colonizzare Marte, l'azienda ha fatto progressi credibili verso il pianeta rosso, sviluppando con Starship il primo sistema di trasporto potenzialmente capace di portarci esseri umani. Ma acquisire una società di AI e investire massicciamente in data center orbitali è coerente con quella missione? Musk sostiene di sì. Nella sua email ai dipendenti, ha delineato una visione in cui le capacità sbloccate dai data center spaziali finanzierebbero e consentirebbero basi autoespandenti sulla Luna, un'intera civiltà su Marte e infine l'espansione nell'Universo. Starship, grazie al trasferimento di propellente nello spazio, potrebbe atterrare carichi massicci sulla Luna, dove fabbriche lunari utilizzerebbero risorse locali per produrre satelliti e distribuirli più lontano nello spazio.

Rimangono però dubbi concreti. La fusione unisce l'azienda probabilmente più riuscita di Musk con la più speculativa. Fondata solo nel 2023, xAI compete con OpenAI e altre società di intelligenza artificiale, ma il suo prodotto principale Grok è controverso, con casi di sessualizzazione di donne e bambini attraverso immagini generate dall'AI, così come lo è stata la gestione di Twitter. L'industria AI è divisa: molti analisti ipotizzano che l'intelligenza artificiale attraverserà difficoltà serie e prolungate, o dubitano che i data center spaziali possano competere economicamente con le operazioni terrestri. Ma Musk, più di chiunque altro, ha i mezzi per perseguire la scommessa rialzista sull'AI spaziale, e sta procedendo a pieno ritmo.