La nave da carico Dragon CRS-24 è precipitata il 24 gennaio nell’Oceano Atlantico alle 16:05.m est (2105 GMT), al largo della costa della Florida vicino a Panama City, Panama. “Ammaraggio di Dragon confermato, completando la 24a missione di rifornimento di SpaceX alla stazione spaziale”, ha scritto SpaceX in un aggiornamento di Twitter.

La nave da carico SpaceX ha restituito quasi 2.267 chilogrammi di scienza alla Terra, incluso un “citoscheletro” che studia la struttura cellulare negli esseri umani, e restituendo un microscopio ottico di 12 anni ritirato dopo più di un decennio di utilizzo in orbita. Questi esperimenti e altri saranno restituiti al Kennedy Space Center della NASA vicino a Cape Canaveral, in Florida, per essere consegnati agli scienziati, secondo quanto dichiarato da SpaceX in una nota.

Il veicolo spaziale ha concluso la sua missione dopo poco più di un mese nello spazio, consentendo ai spaziali della Expedition 66 di ricevere cibo fresco e rifornimenti dalla Terra il 22 dicembre, un giorno dopo il lancio, prima che l’equipaggio riempisse il veicolo spaziale con materiale scientifico per tornare a casa.

L’ammaraggio è stato inizialmente programmato per le prime ore di lunedì mattina ora locale, ma due giorni di maltempo in potenziali località di ammaraggio nel Golfo del Messico, al largo della costa della Florida, hanno impedito la partenza in un primo momento, secondo SpaceX.

Lo sgancio è finalmente avvenuto domenica 23 gennaio alle 10:40 a.m. EST (1540 GMT), ed è stato trasmesso in diretta streaming dalla NASA TV. La NASA non ha fornito alcuna copertura dell’ammaraggio, ma l’agenzia e SpaceX hanno fornito aggiornamenti attraverso i social media. La posizione dell’obiettivo era abbastanza vicina al Kennedy Space Center della NASA sulla costa della Florida per restituire rapidamente esperimenti scientifici che devono essere conservati in frigorifero.