SpaceX ridisegna la propria roadmap spaziale con una svolta strategica che colloca la Luna al centro delle priorità a breve termine, accantonando temporaneamente l'ambizioso obiettivo di colonizzare Marte. Elon Musk ha annunciato tramite X l'intenzione di costruire quella che definisce una "città auto-espandibile sulla Luna", un progetto che secondo le stime del fondatore potrebbe concretizzarsi in meno di 10 anni, contro i oltre 20 necessari per replicare lo stesso risultato sul Pianeta Rosso. La decisione rappresenta un cambio di rotta significativo per l'azienda aerospaziale, motivato da considerazioni logistiche e tecniche che privilegiano un obiettivo più vicino e raggiungibile come banco di prova per future missioni interplanetarie.

Le ragioni di questa riorganizzazione delle priorità risiedono principalmente nella maggiore accessibilità della Luna rispetto a Marte. Le finestre di lancio verso il nostro satellite naturale sono più frequenti e flessibili, mentre la distanza ridotta dalla Terra garantisce tempi di percorrenza nell'ordine di giorni anziché mesi, facilitando operazioni di supporto, rifornimento e interventi d'emergenza. Musk ha sottolineato come questa prossimità permetta di validare tecnologie e processi su scala ridotta prima di affrontare le sfide enormemente più complesse di un insediamento marziano.

La timeline dichiarata da Musk va tuttavia contestualizzata alla luce della sua nota tendenza a previsioni ottimistiche che raramente si concretizzano nei tempi annunciati. Nel 2017, il CEO di SpaceX aveva indicato il 2024 come data per l'accoglienza dei primi coloni su Marte, un obiettivo evidentemente mancato. Nei messaggi successivi alla prima dichiarazione, Musk ha precisato che le missioni verso Marte inizieranno tra 5 o 6 anni e procederanno parallelamente al progetto lunare, con la Luna come "focus iniziale". Un volo con equipaggio verso Marte è stato ipoteticamente collocato al 2031.

La regolite lunare contiene circa il 45 percento di ossigeno, una risorsa che NASA ha dimostrato nel 2023 di poter estrarre con enormi risparmi sui carichi utili rispetto al trasporto di ossigeno liquido tra Terra e Marte

Questa inversione strategica contrasta nettamente con le dichiarazioni di inizio 2024, quando Musk aveva affermato che SpaceX sarebbe andata "direttamente su Marte" definendo la Luna "una distrazione". Il cambio di prospettiva appare influenzato da considerazioni pratiche emerse dall'analisi di esperti del settore, tra cui Peter Hague, che aveva evidenziato le potenzialità della regolite lunare come fonte di risorse. Questo materiale che ricopre la superficie del satellite contiene ossigeno in concentrazioni significative, aprendo scenari di sfruttamento in situ che ridurrebbero drasticamente la dipendenza da rifornimenti terrestri per le operazioni nello spazio profondo.

Il riposizionamento di SpaceX si inserisce nel contesto più ampio del programma Artemis della NASA, di cui l'azienda di Musk è contractor in diverse fasi operative. Le missioni Artemis puntano a riportare esseri umani sulla superficie lunare entro il 2028, costruendo un'infrastruttura permanente come trampolino per future esplorazioni. Artemis II, che prevede un volo circumlunare con equipaggio senza allunaggio, è programmata per il lancio a marzo di quest'anno, segnando un momento cruciale per la validazione dei sistemi che supporteranno le fasi successive.

L'architettura di una "città auto-espandibile" suggerisce l'adozione di tecnologie di costruzione automatizzata e sistemi di supporto vitale autosufficienti, probabilmente basati su robotica avanzata e stampa 3D utilizzando materiali locali. La capacità di estrarre ossigeno, acqua e altri elementi dalla regolite lunare diventa fondamentale per ridurre i costi e aumentare la sostenibilità di un insediamento permanente. Resta da vedere se i tempi dichiarati da Musk siano realistici o se, come avvenuto in passato, la realizzazione richiederà orizzonti temporali più estesi, ma la direzione strategica verso un approccio graduale e incrementale appare tecnicamente più solida rispetto ai piani precedenti di colonizzazione marziana diretta.