Stazione Spaziale Internazionale: gli USA devono prepararsi a sostituirla

Abbandonare la stazione spaziale, che sarà dismessa nel 2028, senza avere dei sostituti pronti farebbe solo gli interessi della Cina, che ha una nuova stazione spaziale in orbita, ha detto il rappresentante repubblicano Brian Babin, durante un’audizione al Congresso tenutasi qualche giorno fa.

La NASA e gli esperti dell’industria spaziale hanno quindi passato il testimone alla sottocommissione spaziale e scientifica della Camera, presieduta dal rappresentante repubblicano Don Beyer. Il comitato non ha formulato alcun budget formale o raccomandazioni politiche, ma Beyer ha affermato che è importante avvicinarsi al ruolo della stazione spaziale e alle imminenti esigenze di finanziamento “con la massima attenzione”.

La NASA ha sollecitato proposte e ne ha ricevute più di 10 da aziende statunitensi che vogliono costruire e lanciare nuovi habitat orbitanti, ha detto Robyn Gatens, direttore della stazione spaziale della NASA. La nasa da sola spende da 3 a 4 miliardi di dollari all’anno per la Stazione Spaziale Internazionale e prevede di risparmiare fino a 1 miliardo di dollari all’anno se può invece fare affidamento su stazioni spaziali private, ha detto Gatens.

“Estendere il funzionamento della ISS potrebbe dare il tempo all’industria privata di sviluppare le capacità e l’esperienza per operare in orbita terrestre bassa e per distribuire le piattaforme che soddisferanno le esigenze della NASA e di altri utenti lì”, ha aggiunto Gatens.

Crediti: NASA

Se questo però non accadrà, il programma spaziale degli Stati Uniti rischierebbe un ritardo come la pausa di nove anni tra il ritiro dello Space Shuttle nel 2011 e il lancio degli astronauti di SpaceX verso la stazione spaziale nel 2020, ha dichiarato Jeffrey Manber, CEO della società spaziale Nanoracks con sede a Houston. “La sfida per garantire una transizione senza soluzione di continuità è più urgente oggi che con lo shuttle, poiché la nostra dipendenza dalle risorse spaziali è molto più grande oggi”, ha aggiunto Manber.

La cooperazione con il programma spaziale russo sarà vitale per mantenere operativa la Stazione Spaziale Internazionale, soprattutto alla luce dei recenti problemi come le perdite d’aria e la crescente minaccia di detriti spaziali, ha affermato l’ex astronauta William Shepherd.

La Russia è un partner importante nella coalizione internazionale di nazioni che operano e utilizzano la stazione spaziale, avendo lanciato la prima sezione nel 1998. Altri partner sono Europa, Giappone e Canada.

L’astronauta Kate Rubins ha detto che la ricerca a bordo della stazione spaziale è cruciale per qualsiasi missione nello spazio profondo che la NASA intende affrontare perché la scienza ha ancora molto da imparare su come gli esseri umani affrontano l’esposizione spaziale a lungo termine, compresi gli effetti delle radiazioni e dell’assenza di peso.

La NASA infine dovrà anche finalizzare i piani per abbattere la stazione spaziale dopo che sarà ritirata. La proposta dell’agenzia per tale smaltimento prevede l’utilizzo di un veicolo spaziale russo Progress, modificato in modo da poter dirigere la stazione spaziale in un rientro attraverso l’atmosfera sopra l’Oceano Pacifico.