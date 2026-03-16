Il ruolo della vitamina D nella risposta immunitaria alle infezioni virali è oggetto di indagine scientifica da decenni, ma il suo potenziale impatto specifico sul COVID-19 e sulle sue conseguenze a lungo termine rimane uno dei campi più dibattuti della medicina contemporanea. Un ampio studio clinico randomizzato, condotto da un gruppo di ricercatori del Mass General Brigham e pubblicato su The Journal of Nutrition, ha ora aggiunto elementi preziosi a questo dibattito, aprendo in particolare una finestra di interesse sul cosiddetto long COVID. I risultati, emersi dal VIVID Trial (Vitamin D for COVID-19), non confermano un beneficio dell'integrazione ad alte dosi sulla severità dell'infezione acuta, ma suggeriscono un segnale statisticamente promettente — seppur ancora da confermare — sulla riduzione dei sintomi persistenti.

Il VIVID Trial è stato progettato per rispondere a una domanda precisa: la supplementazione con vitamina D3 ad alte dosi può modificare l'andamento clinico del COVID-19 in persone recentemente risultate positive? Il protocollo prevedeva la somministrazione di 9.600 UI/giorno per i primi due giorni, seguita da 3.200 UI/giorno per le quattro settimane successive, oppure un placebo visivamente identico. Lo studio ha coinvolto due siti geografici distinti — Stati Uniti e Mongolia — con l'arruolamento americano attivo da dicembre 2020 a settembre 2022 e quello mongolo da settembre 2021 ad aprile 2022.

Il campione complessivo includeva 1.747 adulti con diagnosi recente di COVID-19 e 277 contatti familiari, per un totale di oltre 2.000 partecipanti assegnati in modo randomizzato ai due bracci dello studio. I partecipanti hanno iniziato il trattamento in media tre giorni dopo aver ricevuto il risultato positivo del tampone. Per garantire la comparabilità tra i due gruppi, il team guidato dalla professoressa JoAnn Manson, medico e dottore di ricerca in salute pubblica presso il Dipartimento di Medicina del Mass General Brigham, ha utilizzato una randomizzazione stratificata e ponderazione statistica per bilanciare variabili chiave come età, sesso, indice di massa corporea, etnia e stato vaccinale contro il COVID-19.

Sul fronte degli esiti primari, l'analisi non ha rilevato differenze clinicamente significative tra il gruppo vitamina D e quello placebo in termini di utilizzo delle risorse sanitarie — che includeva ricoveri ospedalieri, visite ambulatoriali in presenza o da remoto e accessi al pronto soccorso — né di mortalità nel corso delle quattro settimane di osservazione. Anche la severità dei sintomi acuti è risultata sovrapponibile nei due gruppi. Parallelamente, la supplementazione con vitamina D3 non ha ridotto il rischio di contagio tra i contatti domestici dei partecipanti infetti.

"Non abbiamo riscontrato che la vitamina D ad alte dosi riducesse la severità del COVID o i ricoveri, ma abbiamo osservato un segnale promettente per il long COVID che merita ulteriori ricerche" — JoAnn Manson, Mass General Brigham

Il dato più intrigante del VIVID Trial riguarda tuttavia l'analisi secondaria sui sintomi persistenti a otto settimane dall'infezione, condotta sui partecipanti che avevano seguito con regolarità il regime di supplementazione. In questo sottogruppo, il 21% dei soggetti nel braccio vitamina D riferiva almeno un sintomo persistente, rispetto al 25% nel gruppo placebo. La differenza è stata classificata dagli autori come borderline statisticamente significativa, un'espressione tecnica che indica un segnale reale ma non ancora robusto abbastanza da trarre conclusioni definitive senza ulteriori verifiche.

Il long COVID — condizione caratterizzata da sintomi come affaticamento cronico, dispnea, brain fog e altre difficoltà cognitive che persistono settimane o mesi dopo la guarigione dall'infezione acuta — colpisce una quota non trascurabile di persone che hanno contratto il SARS-CoV-2, con impatti significativi sulla qualità della vita e sulla capacità lavorativa. Comprenderne i meccanismi biologici e identificare possibili strategie preventive o terapeutiche rappresenta una delle priorità della ricerca biomedica attuale.

Dal punto di vista metodologico, lo studio presenta caratteristiche che ne rafforzano l'affidabilità: il disegno randomizzato controllato con placebo, la doppia localizzazione geografica che aumenta la generalizzabilità dei risultati, e la dimensione del campione che lo rende, secondo gli stessi autori, uno dei trial più ampi e rigorosi condotti finora sull'argomento. Tra i co-autori figurano Davaasambuu Ganmaa, Kaitlyn Cook, Allison Clar, Michael Rueschman, Aditi Hazra, Howard D. Sesso e numerosi altri collaboratori internazionali. Va segnalato che Niclas Roxhed è fondatore e azionista di Capitainer AB, azienda che commercializza i dispositivi per la raccolta del sangue utilizzati nello studio; tutti gli altri autori dichiarano l'assenza di conflitti di interesse.

Il finanziamento della ricerca è avvenuto attraverso il supporto anonimo di una fondazione privata e contributi filantropici di Jon Sabes di Minneapolis. Le capsule di vitamina D e placebo sono state donate dalla Tishcon Corporation, con ulteriori supporti da parte di Takeda e delle Capitainer cards. Lo studio non ha ricevuto finanziamenti da agenzie pubbliche, enti commerciali o organizzazioni non profit specificamente dichiarate.

Le prospettive aperte dal VIVID Trial indicano la necessità di studi su popolazioni più ampie e con un follow-up più prolungato, specificamente progettati per valutare l'effetto della vitamina D sul long COVID come outcome primario, anziché secondario. Come ha sottolineato la stessa professoressa Manson, l'intenzione del gruppo di ricerca è quella di approfondire l'ipotesi che la supplementazione a lungo termine con vitamina D possa ridurre sia il rischio di sviluppare il long COVID sia la severità dei suoi sintomi. Rimangono aperte domande fondamentali: quali livelli ematici di vitamina D siano ottimali per un eventuale effetto protettivo, se esistano sottopopolazioni — per esempio individui con carenza basale di vitamina D — che potrebbero beneficiarne in misura maggiore, e attraverso quali meccanismi immunologici o anti-infiammatori la vitamina D potrebbe esercitare un'azione modulatrice sui processi patogenetici del long COVID.