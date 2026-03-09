Nella paleontologia microbica, una scoperta fortuita nel cuore del Marocco sta riscrivendo alcune assunzioni di fondo sulla distribuzione della vita microbica negli oceani antichi. La dottoressa Rowan Martindale, paleoecologista e geobiologa dell'Università del Texas ad Austin, ha identificato nelle rocce del Dadès Valley, nell'Alto Atlante Centrale, strutture biologiche che, secondo i modelli consolidati, non avrebbero dovuto trovarsi lì: né per profondità, né per età geologica. La scoperta, condotta insieme a Stéphane Bodin dell'Università di Aarhus, apre una finestra inedita sulla storia evolutiva dei microrganismi chemiosintetici e potrebbe modificare le strategie di ricerca della vita negli ambienti più remoti del pianeta.

Le protagoniste di questa vicenda scientifica sono le cosiddette strutture a grinze (wrinkle structures in inglese), microtopografie sedimentarie formate da creste e depressioni di dimensioni comprese tra pochi millimetri e qualche centimetro. Questi pattern si formano quando comunità microbiche e algali colonizzano i fondali sabbiosi creando tappeti biologici compatti. La loro rarità nei sedimenti più giovani di circa 540 milioni di anni è ben documentata: con la rapida diversificazione della fauna animale durante l'esplosione cambriana, la bioturbazione — ossia il rimescolamento dei sedimenti operato da organismi bentonici — ha progressivamente cancellato queste delicate impronte biologiche.

Quando Martindale e il suo team stavano attraversando le sequenze sedimentarie della valle per raggiungere i siti di studio delle antiche barriere coralline, l'attenzione della ricercatrice è stata catturata da un piano di stratificazione insolitamente strutturato. Sopra le tipiche strutture ondulate prodotte dalle correnti acquatiche, si distinguevano piccole creste e rughe sovraimposte che non corrispondevano a nessun processo fisico noto. "Stéphane, devi tornare qui. Queste sono strutture a grinze!" — queste le parole di Martindale al collega, che sintetizzano il momento di riconoscimento di un'anomalia scientificamente significativa.

L'anomalia era duplice e riguardava sia l'ambiente deposizionale sia l'età delle rocce. I sedimenti in questione sono torbiditi, depositi originati da flussi di detrito sottomarino ad alta densità, caratteristici di ambienti batiali. Le analisi stratigrafiche e sedimentologiche hanno confermato che questi materiali si sono depositati a profondità di almeno 180 metri, ben al di sotto della zona fotica, ovvero la fascia di colonna d'acqua che riceve sufficiente irradiazione solare per sostenere la fotosintesi. Inoltre, le rocce hanno un'età di circa 180 milioni di anni, collocandosi nel Giurassico inferiore, un'epoca in cui la fauna bentonica era già pienamente sviluppata e attiva nel disturbare i sedimenti.

Le strutture a grinze sono testimonianze fondamentali della prima evoluzione della vita: ignorarne la possibile presenza nelle torbiditi significa rischiare di perdere un capitolo cruciale della storia microbica.

Per escludere interpretazioni alternative, il team ha proceduto con un'analisi sistematica delle evidenze disponibili. Sul piano geochimico, i sedimenti immediatamente sottostanti le strutture hanno mostrato elevati tenori di carbonio organico, un indicatore consolidato di attività biologica. Parallelamente, il confronto con immagini riprese da veicoli sottomarini a controllo remoto (ROV) nei fondali attuali al di sotto della zona fotica ha rivelato che tappeti microbici analoghi esistono anche negli abissi moderni, dove sono prodotti non da organismi fotosintetici ma da batteri chemiosintetici: microrganismi capaci di ricavare energia dall'ossidazione di composti chimici come idrogeno solforato o metano, in assenza totale di luce.

Il modello genetico proposto dal gruppo di ricerca attribuisce ai flussi torbiditici stessi un ruolo chiave nel favorire lo sviluppo di questi tappeti. Ogni episodio di flusso introduce nei fondali profondi grandi quantità di nutrienti e materiale organico, riducendo contestualmente i livelli di ossigeno nei sedimenti: condizioni che si rivelano favorevoli per le comunità chemiosintetiche. Nei periodi di quiescenza tra un flusso e il successivo, i batteri colonizzano la superficie del sedimento, formando tappeti che sviluppano le caratteristiche strutture rugose. Solo raramente, prima che il flusso successivo possa cancellare il tappeto, la struttura viene sepolta e preservata nel registro geologico, il che spiega tanto la rarità del ritrovamento quanto la sua eccezionale importanza.

Le implicazioni metodologiche di questa scoperta sono considerevoli. Fino ad oggi, la ricerca di strutture a grinze negli strati rocciosi si è concentrata prevalentemente su ambienti tidalici e di acque basse, dove la fotosintesi è possibile. Se i batteri chemiosintetici sono ugualmente capaci di produrre questi pattern, il perimetro di ricerca si estende a tutti quegli ambienti di acque profonde che erano stati sistematicamente esclusi. Per Martindale, questo implica che potremmo aver trascurato intere sequenze sedimentarie profonde contenenti tracce di vita microbica antica.

La ricercatrice ha già delineato i prossimi passi: esperimenti in laboratorio per riprodurre controllate le condizioni ambientali di un sistema torbiditco e osservare se e come i tappeti batterici chemiosintetici sviluppino strutture morfologicamente equivalenti a quelle osservate in Marocco. Questi esperimenti permetteranno di stabilire se esiste una firma strutturale o geochimica capace di distinguere in modo affidabile i tappeti chemiosintetici da quelli fotosintetici nel registro fossile. La domanda non è di poco conto: in un contesto geologico più ampio, comprendere meglio la distribuzione spaziale e temporale dei microrganismi chemiosintetici nel passato della Terra potrebbe anche fornire analogie utili per la ricerca di vita in ambienti extraterrestri privi di luce solare, come gli oceani sotterranei di alcune lune del sistema solare esterno.