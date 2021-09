Tre frammenti di meteorite individuati in Slovenia grazie alle dashcam

Una sfera di fuoco, apparsa il 28 febbraio scorso nei cieli dell’Europa centrale, è stata registrata da una manciata di telecamere sparse in Slovenia, Croazia, Italia, Austria e Ungheria. Il filmato sembrava mostrare un meteorite che si rompe in 17 pezzi più piccoli durante l’esplosione aerea, evento che accade quando un asteroide sopravvive al duro passaggio attraverso l’atmosfera terrestre ma esplode prima di colpire la superficie dei pianeti.

Per comprendere meglio l’evento, un team di scienziati ha deciso di mettere insieme il filmato per tracciare il percorso del meteorite verso la Terra. Di solito, ciò si ottiene tracciando il percorso di un bolide di fuoco attraverso le stelle – ma questa meteora è caduta durante il giorno. Gli scienziati hanno allora reclutato residenti locali per fotografare gli stessi punti di riferimento che appaiono nei video.

Combinando il filmato della meteora, le immagini del cielo e le riprese di una fonte di luce nota filmata da uno degli stessi tipi di telecamere utilizzate sul bolide di fuoco, i ricercatori sono stati in grado di mettere insieme un percorso, che suggerisce la possibile provenienza da un asteroide vicino alla Terra, anche se gli scienziati non sono sicuri.