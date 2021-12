Trovato un cubo misterioso sul lato più lontano della Luna

Nella sua esplorazione del cratere Von Kármán sul lato nascosto della Luna, il rover cinese Yutu 2 ha individuato un oggetto particolare all’orizzonte. In un’immagine molto sfocata, sembra esserci una sporgenza a forma di cubo in un paesaggio altrimenti relativamente privo di caratteristiche.

In un post sul social network Weixin, il programma di sensibilizzazione della China National Space Administration Our Space si è riferito ad esso come una “capanna misteriosa”. “Era una casa costruita dagli alieni dopo l’atterraggio di emergenza?” il post specula scherzosamente. “O è il veicolo spaziale pioniere dei predecessori per esplorare la Luna?”. La risposta è che probabilmente nessuna di queste cose è vera, ma che semplicemente si tratti di una roccia. Non lo sapremo con certezza, tuttavia, fino a quando Yutu 2 non sarà in grado di avvicinarsi ad una distanza di circa 80 metri per studiarla da vicino, un processo che richiederà altri due o tre mesi.

credits: CNSA/Our Space

Ciò è in parte dovuto al fatto che il rover a energia solare deve spegnersi per tutta la durata della notte lunare, che dura due settimane, così come quando il Sole è direttamente sopra di esso, per evitare il surriscaldamento; e in parte perché il rover ha bisogno di viaggiare lentamente, muovendosi sul terreno lunare pericoloso, cosparso di macerie e craterizzato. Anche se dovremo aspettare, ci sono indizi che offrono possibili soluzioni sull’identità del cubo, vale a dire un cratere da impatto relativamente fresco nelle vicinanze. Ciò suggerisce che l’oggetto potrebbe essere un masso scavato durante l’impatto, un fenomeno già precedentemente osservato sulla Luna.

Uno sguardo più attento alla “capanna misteriosa” sarà in grado di dirci qualcosa sulla Luna. Se si tratta di un masso emerso da sotto la superficie lunare, potrebbe aiutarci a capire qualcosa sulla composizione della Luna al di sotto dello strato superiore di roccia e macerie. Quindi gli scienziati del CNSA sono sicuramente desiderosi di dargli un’occhiata più da vicino.