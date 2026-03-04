La resistenza alla chemioterapia rappresenta uno dei principali ostacoli nel trattamento del cancro al pancreas, una delle neoplasie con la prognosi più severa a livello mondiale. Ora, un gruppo di ricercatori della Duke-NUS Medical School di Singapore ha identificato un meccanismo molecolare chiave che determina se le cellule tumorali pancreatiche rispondono ai farmaci chemioterapici o li eludono. Lo studio, pubblicato sul Journal of Clinical Investigation, apre una prospettiva concreta per convertire i tumori più resistenti in forme trattabili attraverso terapie combinate già disponibili.

Il cancro pancreatico occupa in Singapore il nono posto per frequenza tra i tumori, ma si colloca al quarto posto come causa di morte oncologica. Questa sproporzione drammatica riflette una realtà clinica ben nota: la malattia si manifesta tipicamente in stadio avanzato, quando le opzioni terapeutiche sono già limitate, e la chemioterapia convenzionale offre benefici modesti. Negli ultimi dieci anni, la comunità scientifica ha identificato due sottotipi molecolari principali di questo tumore — denominati classico e basale — con comportamenti biologici e risposte terapeutiche profondamente diversi.

I tumori del sottotipo classico mostrano una struttura cellulare più organizzata e rispondono meglio ai trattamenti, mentre quelli del sottotipo basale sono più disorganizzati, aggressivi e spesso resistenti alla chemioterapia. Un aspetto particolarmente rilevante, e al tempo stesso preoccupante, è che le cellule tumorali pancreatiche non restano ancorate a un solo sottotipo: possono transitare da uno stato all'altro, spostandosi verso la forma più resistente nel corso della malattia. Questo fenomeno è noto come plasticità delle cellule tumorali e costituisce uno dei meccanismi centrali dell'adattamento che il cancro sviluppa in risposta alle terapie.

Al cuore della scoperta vi è il gene GATA6, che svolge un ruolo fondamentale nel mantenere le cellule tumorali pancreatiche nello stato classico, più strutturato e meno aggressivo. Quando i livelli di GATA6 sono elevati, i tumori conservano un'organizzazione cellulare maggiore e mostrano una suscettibilità più alta alla chemioterapia. Viceversa, quando l'espressione di GATA6 diminuisce, le cellule perdono struttura, diventano più invasive e la risposta ai farmaci si riduce drasticamente. GATA6 agisce, in sostanza, come un interruttore molecolare tra resistenza e sensibilità al trattamento.

Il Professor David Virshup, del Programma in Biologia del Cancro e delle Cellule Staminali della Duke-NUS e autore principale dello studio, ha spiegato: "Sapevamo che le cellule del cancro pancreatico potevano passare da uno stato all'altro. Quello che non capivamo era il meccanismo alla base di questa transizione. Identificando il percorso che sopprime GATA6, abbiamo ora una visione più chiara di come i tumori diventano resistenti — e potenzialmente di come invertire questo processo."

I ricercatori hanno ricostruito l'intera cascata di segnali che porta alla soppressione di GATA6. Il punto di partenza è il gene KRAS, mutato in quasi la totalità dei casi di cancro pancreatico, che invia segnali di crescita continui ed è considerato un driver oncogenico primario. KRAS trasmette questi segnali attraverso la proteina ERK, la quale, quando risulta iperattivata, stabilizza un'altra proteina che interferisce direttamente con la produzione di GATA6. Ne consegue un calo dei livelli di questa proteina regolatrice, la transizione verso il sottotipo basale e la perdita di sensibilità ai chemioterapici.

Bloccando la via di segnalazione KRAS-ERK, i livelli di GATA6 risalgono e le cellule tumorali riacquistano sensibilità alla chemioterapia — un meccanismo che apre la strada a strategie di combinazione terapeutica razionalmente progettate.

Per dimostrare sperimentalmente questo meccanismo, il team ha utilizzato una combinazione di screening genetico sistematico, analisi molecolare in linee cellulari tumorali e trattamenti farmacologici mirati. I risultati mostrano che inibendo la via KRAS-ERK si rimuove la soppressione su GATA6: i suoi livelli aumentano, le cellule ritornano verso lo stato classico più organizzato e recuperano la risposta ai farmaci. In modo significativo, livelli più elevati di GATA6, indotti indipendentemente, erano già di per sé sufficienti a rendere le cellule più suscettibili al trattamento.

Il dato più rilevante sul piano terapeutico riguarda l'effetto sinergico delle terapie combinate. Quando gli inibitori della via KRAS-ERK venivano somministrati insieme alla chemioterapia standard, l'effetto antitumorale risultava significativamente superiore rispetto all'utilizzo di ciascun approccio in modo isolato. Crucialmente, questo potenziamento si manifestava soltanto in presenza di GATA6, il che suggerisce che il gene non sia solo un marcatore biologico della risposta al trattamento, ma un attore causale e uno strumento di selezione dei pazienti che potrebbero beneficiare maggiormente di questa strategia combinata.

La Professor Lok Sheemei, Vice Preside ad interim per la Ricerca della Duke-NUS, ha commentato: "Il cancro del pancreas rimane uno dei tumori più difficili da trattare. Questi risultati forniscono una spiegazione meccanicistica del motivo per cui i tumori rispondono male alla chemioterapia e offrono una strategia razionale per combinare le terapie mirate con i farmaci esistenti." Le scoperte offrono inoltre una base scientifica per i trial clinici già in corso che stanno testando nuovi agenti diretti contro KRAS e le vie di segnalazione correlate.

Le implicazioni di questa ricerca potrebbero estendersi ben oltre il cancro pancreatico. Numerosi altri tumori sono guidati da mutazioni di KRAS — tra cui il cancro del colon-retto e quello del polmone — e mostrano dinamiche simili di transizione tra stati cellulari diversi e resistenza acquisita alle terapie. Come ha sottolineato il Professor Patrick Tan, Preside e titolare della Cattedra del Provost in Biologia del Cancro e delle Cellule Staminali della Duke-NUS: "Questo lavoro dimostra come la scienza di base possa svelare intuizioni applicabili nella resistenza al trattamento. Capire come le cellule tumorali cambiano stato ci dà un modo più strategico per progettare trattamenti combinati."

Le prossime fasi della ricerca si concentreranno sulla validazione di questi risultati in modelli preclinici più complessi e nella traduzione clinica attraverso trial prospettici che integrino la misurazione dei livelli di GATA6 come biomarcatore predittivo. Rimangono aperte domande fondamentali su quali pazienti possano rispondere meglio a questa strategia, sulla finestra temporale ottimale per l'intervento combinato e sull'eventuale comparsa di meccanismi di resistenza secondaria alla soppressione della via KRAS-ERK.