Turismo spaziale: nel 2024 arriveranno anche le mongolfiere stratosferiche di World View

World View Enterprises sta sviluppando un sistema basato su mongolfiere, che porterà le persone nella stratosfera, con i primi voli commerciali previsti per l’inizio del 2024. La corsa tipica durerà da sei a otto ore e porterà i passeggeri ad un’altitudine di almeno 30.000 metri, dove saranno in grado di vedere la curvatura della Terra contro l’oscurità dello spazio. Ma l’esperienza complessiva durerà cinque giorni, che saranno trascorsi dentro e intorno a siti di bellezza naturale e significato culturale e storico, hanno detto i rappresentanti di World View.

“L’ambizione di World View è quella di cambiare la conversazione sul turismo spaziale. Non è solo un viaggio di piacere; è molto più grande e più importante di così”, ha detto il presidente e CEO della società Ryan Hartman in una nota. “Stiamo ridefinendo il turismo spaziale per i partecipanti, trascorrendo ore all’apogeo [il punto più alto di un volo], costruendo ricordi intorno ad alcune delle meraviglie più magnifiche della Terra”.

credits: World View Enterprises

Ogni posto sulla capsula Explorer pressurizzata a otto passeggeri dell’azienda sarà venduta per 50.000 dollari, significativamente meno di qualsiasi altro importante gruppo di turismo spaziale. E la corsa verso la stratosfera sarà abbastanza fluida e delicata da ospitare persone di età e livelli di forma fisica molto diversi, secondo i rappresentanti di World View.

“Progettando un’esperienza di turismo spaziale più economica e più accessibile a più persone, speriamo di dare al maggior numero possibile di esseri umani la possibilità di vedere il nostro pianeta da nuove altezze senza precedenti”, ha detto Hartman. World View ha già un cliente per il suo primo volo commerciale con equipaggio: l’organizzazione no-profit Space For Humanity ha infatti acquistato tutti i posti della missione di debutto e li riempirà di astronauti cittadini che selezionerà e addestrerà.