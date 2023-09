Poco prima dello scorso Natale, un evento ha scosso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Un micrometeoride ha colpito una navicella Soyuz, danneggiando il sistema di raffreddamento e causando una fuoriuscita di liquido refrigerante nello spazio.

L’astronauta della NASA Frank Rubio, che aveva pianificato il suo ritorno sulla Terra per le vacanze di primavera del 2023 per riunirsi con sua moglie Deborah e i suoi quattro figli, ha dovuto rivedere i suoi piani. Questo sarebbe dovuto essere il suo primo volo nello spazio, e sei mesi sembravano una durata adeguata per questa missione.

Tuttavia, gli ingegneri russi e americani hanno concluso che la Soyuz che aveva portato Rubio e due membri dell’equipaggio russo alla stazione spaziale potrebbe non essere sicura per il viaggio di ritorno. C’era il rischio che il compartimento dell’equipaggio surriscaldasse. Quindi, la Soyuz danneggiata è stata rispedita a casa senza alcun occupante, e una Soyuz di riserva è stata inviata autonomamente alla stazione.

Ma qui inizia la parte incredibile di questa storia. La navicella Soyuz di riserva, denominata Soyuz MS-23, avrebbe dovuto trasportare tre membri dell’equipaggio alla stazione spaziale. Tuttavia, essendo vuota, è stato chiesto a Rubio e ai suoi colleghi russi di completare la missione originariamente assegnata agli occupanti della Soyuz MS-23. Di conseguenza, Rubio si è ritrovato ad affrontare non uno, ma due periodi di sei mesi nello spazio.

Questo improvviso cambiamento di piani è stato un vero e proprio colpo di scena per Rubio, che ha commentato: “È stato inaspettato. In alcuni modi è stata un’incredibile sfida”.

A causa della perdita di liquido refrigerante dalla Soyuz, Frank Rubio è ora diventato l’astronauta della NASA con il periodo continuativo più lungo nello spazio. Ha recentemente superato il record di 355 giorni stabilito da Mark Vande Hei nel 2021 e 2022, e quando atterrerà alla fine di questo mese, avrà trascorso ben 371 giorni in orbita.

Durante una videochiamata con l’Amministratore della NASA Bill Nelson e la Deputy Administrator Pam Melroy, Rubio ha condiviso i suoi pensieri e sentimenti riguardo a questa straordinaria esperienza. Ha raccontato di aver perso momenti importanti, come una laurea e il momento in cui suo figlio è partito per West Point, durante il suo periodo nello spazio. Tuttavia, ha sottolineato di aver apprezzato il tempo extra nello spazio.

Rubio ora guiderà la lista dei record di durata dei voli spaziali per gli astronauti della NASA, un risultato impressionante ottenuto grazie alla sua dedizione e alla sua determinazione.

Durante la sua permanenza straordinaria nello spazio, Rubio e i suoi colleghi russi hanno avuto l’opportunità di vivere e lavorare con 28 colleghi provenienti da diverse nazioni, tra cui Italia, Giappone, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti. Durante il suo mandato, la Stazione Spaziale Internazionale ha ospitato ben cinque diverse missioni Crew Dragon: Crew 4, Crew 5, Crew 6 e Crew 7, oltre alla missione privata Axiom 2.

Mantenere il corpo in salute è stato uno degli obiettivi principali di Rubio durante il suo lungo soggiorno nello spazio. In quanto medico di volo con un dottorato di medicina, ha lavorato duramente per mantenere la sua forma fisica. La sua routine di esercizio include 75 minuti al giorno su una macchina di resistenza, che simula le attività di sollevamento pesi, al fine di preservare la densità ossea. Inoltre, dedica tra i 30 e i 45 minuti al giorno all’attività cardiovascolare su una cyclette o un tapis roulant.

Rubio è consapevole degli effetti che la microgravità può avere sulle ossa, sulla forza muscolare e su altre parti del corpo umano adattate per vivere nella gravità terrestre. Ha dichiarato: “Come medico, sono davvero curioso di vedere come si comporterà il mio corpo quando tornerò”.

Prima della sua missione, l’Amministratore della NASA Bill Nelson ha elogiato Rubio per la sua disposizione a intraprendere questa missione straordinaria. Ha sottolineato che vivere e lavorare sulla Stazione Spaziale Internazionale è un’opportunità unica nella vita, ma richiede anche sacrifici, in particolare il tempo lontano da amici e familiari.

La NASA ha indicato che i dati raccolti durante missioni come quella di Rubio saranno fondamentali per la pianificazione di future missioni a lunga durata al di fuori dell’orbita terrestre bassa. Non è da escludere che Frank Rubio, entrato a far parte della NASA nel 2017, potrebbe essere uno degli astronauti coinvolti in tali missioni avveniristiche (anche se gli auguriamo di riprendersi, prima).