Un asteroide sconosciuto ha appena mancato di poco la Terra!

Lo scorso 24 ottobre, la traiettoria di volo di un asteroide grande quanto un frigorifero l’ha portato ad appena 3.000 chilometri dalla Terra – più vicina di alcuni satelliti – rendendolo il terzo asteroide più vicino ad avvicinarsi al pianeta senza effettivamente colpirlo. Il problema però è che gli scienziati non erano a conoscenza dell’oggetto, soprannominato Asteroid 2021 UA1, perché si avvicinava al lato diurno della Terra dalla direzione del sole, quindi il visitatore, relativamente fioco e piccolo, è passato inosservato fino a circa 4 ore dopo essere passato nel suo punto più vicino a noi.

Con un diametro di soli 2 metri, UA1 era troppo piccolo per rappresentare una minaccia. Anche se avesse colpito la Terra, la maggior parte del suo corpo roccioso sarebbe bruciato nell’atmosfera prima che potesse colpire il suolo, tuttavia è allarmante il fatto che non siamo stati in grado di rilevarlo per tempo.

Comete e asteroidi che orbitano all’interno del nostro vicinato cosmico, avvicinandosi alla Terra entro 1,3 unità astronomiche (194,5 milioni di chilometri) sono noti come oggetti vicini alla Terra (NEO), secondo il Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) della NASA. La NASA utilizza telescopi a terra e nello spazio per trovare e monitorare i NEO; tracciare le loro orbite e identificarne le dimensioni, la forma e la composizione; e per individuare oggetti potenzialmente pericolosi, gestendo questi sforzi attraverso l’Ufficio di coordinamento della difesa planetaria dell’agenzia.

Ad oggi, la NASA ha identificato circa 27.000 NEO, di cui circa 9.800 misurano almeno 140 m di diametro. Non è un caso quindi se la NASA stia lavorando con sempre più attenzione allo sviluppo di eventuali soluzioni “drastiche”, sia per cambiare al direzione di un eventuale asteroide in rotta di collisione con la Terra, sia per sbriciolarlo.