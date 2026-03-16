La previsione delle eruzioni vulcaniche con sufficiente anticipo per proteggere le popolazioni rappresenta una delle sfide più ardue della vulcanologia moderna. In questo campo, dove la posta in gioco è altissima ma le variabili geofisiche sono enormi, un nuovo metodo di rilevazione sviluppato congiuntamente dall'Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) e dal GFZ Helmholtz Centre for Geosciences di Potsdam promette di cambiare l'approccio al monitoraggio in tempo reale. La tecnica, denominata "Jerk", è stata descritta in uno studio pubblicato su Nature Communications e si distingue per una caratteristica apparentemente semplice ma metodologicamente significativa: richiede un solo sismometro a banda larga per rilevare segnali di movimento del suolo di dimensioni straordinariamente ridotte, collegati alle intrusioni di magma in profondità nella crosta terrestre.

Il cuore del metodo risiede nell'identificazione di transienti a bassissima frequenza nel moto orizzontale del suolo, che comprendono sia l'accelerazione sia la componente di inclinazione (tilt). Questi segnali impulsivi, la cui ampiezza si misura in pochi nanometri al secondo cubo (nm/s³), corrispondono fisicamente ai processi di fratturazione dinamica delle rocce che precedono l'intrusione magmatica. A differenza dei metodi probabilistici convenzionali, che cercano correlazioni statistiche in grandi archivi di dati storici, l'approccio Jerk punta direttamente al rilevamento del segnale fisico associato al movimento del magma, rendendo possibile un'allerta automatica in tempo reale.

Il sistema è stato identificato per la prima volta analizzando dataset estesi di eruzioni passate del Piton de la Fournaise, il vulcano scudo situato sull'isola francese di La Réunion nell'Oceano Indiano e tra i più attivi al mondo. I ricercatori coordinati dal dottor François Beauducel dell'IPGP e dal dottor Philippe Jousset del GFZ hanno poi installato il sistema in modalità operativa presso l'Osservatorio Vulcanologico del Piton de la Fournaise (OVPF-IPGP) nell'aprile del 2014. I dati vengono acquisiti da una stazione sismologica a banda larga della rete globale Geoscope, localizzata a 8 km dalla sommità del vulcano nella Rivière de l'Est, e il sistema funziona come componente automatizzata della piattaforma di monitoraggio WebObs.

La prima allerta reale fu emessa il 20 giugno 2014, con un preavviso di 1 ora e 2 minuti rispetto all'inizio dell'eruzione. Da quel momento, il sistema ha operato in modo continuativo e non supervisionato per oltre un decennio, superando uno degli ostacoli metodologici più critici nella letteratura vulcanologica: la distinzione tra un'analisi ex-post dei precursori eruttivi e una validazione in tempo reale.

"La grande originalità di questo lavoro sta nel fatto che il metodo Jerk è stato testato e validato in tempo reale, in modo automatico e non supervisionato per più di 10 anni, e non in post-elaborazione dei dati come avviene nella grande maggioranza degli studi sui precursori eruttivi pubblicati in letteratura", spiega il dottor Philippe Jousset, co-autore dello studio.

I risultati quantitativi del decennio di monitoraggio sono robusti: il sistema ha generato allerte corrette per il 92% delle 24 eruzioni registrate tra il 2014 e il 2023, con tempi di preavviso variabili da pochi minuti fino a 8,5 ore prima che il magma raggiungesse la superficie. La validazione è stata ulteriormente rafforzata da un'analisi retrospettiva su un dataset indipendente di 24 eruzioni avvenute tra il 1998 e il 2010, in cui il segnale Jerk è risultato presente con regolarità prima degli eventi eruttivi.

Un aspetto metodologicamente rilevante riguarda le allerte che non hanno avuto seguito eruttivo, pari al 14% dei casi. Contrariamente a quanto potrebbe sembrare una debolezza del sistema, ulteriori osservazioni indipendenti — tra cui misure di sismicità, deformazione del suolo e composizione dei gas vulcanici — hanno confermato che in quei frangenti si erano effettivamente verificate intrusioni magmatiche sotto il vulcano. Si tratta di quelle che in letteratura vengono talvolta definite "eruzioni abortite": episodi in cui il magma penetra nella crosta senza riuscire a emergere in superficie. Un esempio recente si è verificato il 5 dicembre 2025, durante una crisi sismica al Piton de la Fournaise: il sistema ha registrato un segnale Jerk di soli 0,1 nm/s³, corroborato da piccole variazioni di deformazione e anomalie nei gas, confermando un'intrusione magmatica senza eruzione.

La capacità di distinguere intrusioni magmatiche da semplici segnali di fondo è cruciale per la gestione del rischio vulcanico. I falsi allarmi comportano evacuazioni costose, disagi economici e, nel tempo, una riduzione della fiducia pubblica nei sistemi di monitoraggio. Il fatto che le allerte non seguite da eruzione corrispondano comunque a movimenti reali di magma rafforza la solidità fisica del metodo, e non ne inficia l'affidabilità operativa. Come sottolinea Jousset, il sistema si dimostra "un rivelatore perfetto e inequivocabile delle intrusioni magmatiche", indipendentemente dal loro esito eruttivo.

L'aspetto forse più interessante dal punto di vista dell'applicabilità globale riguarda la semplicità strumentale dell'approccio. La maggior parte dei vulcani attivi nel mondo dispone di infrastrutture di monitoraggio limitate o assenti, soprattutto in regioni remote o in paesi con risorse scientifiche ridotte. Il fatto che il metodo Jerk possa essere implementato con un singolo sismometro a banda larga — uno strumento relativamente diffuso nelle reti sismologiche globali — apre prospettive concrete per l'estensione del sistema a contesti finora scarsamente coperti.

Il team di ricerca ha già pianificato la verifica del metodo su altri vulcani attivi. Il primo obiettivo è Monte Etna in Italia, nell'ambito del progetto "POS4dyke", che prevede l'installazione di una nuova rete di sismometri a banda larga del GIPP (Geophysical Instrumental Pool of Potsdam) a partire dal 2026, in collaborazione con l'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). L'Etna, con la sua attività persistente e la sua vicinanza a centri abitati, rappresenta un banco di prova ideale per testare la trasferibilità del metodo in un contesto geologico differente da quello oceanico del Piton de la Fournaise.

Parallelamente, il lavoro si integrerà con il progetto SAFAtor, che sta esplorando l'utilizzo di cavi in fibra ottica per migliorare i sistemi di allerta precoce per terremoti ed eruzioni vulcaniche. La sinergia tra rilevamento sismico convenzionale e tecnologie distribuite di sensing potrebbe, nel medio termine, aumentare significativamente la risoluzione spaziale e la sensibilità dei sistemi di monitoraggio. La domanda scientifica aperta più importante rimane quella sulla prevedibilità intrinseca del comportamento magmatico: il metodo Jerk individua il segnale, ma capire con maggiore precisione perché alcune intrusioni evolvano in eruzioni e altre no richiederà ancora anni di osservazioni sistematiche e modellazione geofisica avanzata.