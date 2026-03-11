Nella paleontologia dei dinosauri, poche questioni hanno resistito altrettanto a lungo quanto l'origine e l'evoluzione degli alvarezsauri, un gruppo di teropodi dall'aspetto bizzarro che ha a lungo messo alla prova la capacità interpretativa degli scienziati. La scoperta di uno scheletro quasi completo di Alnashetri cerropoliciensis, un dinosauro vissuto circa 90 milioni di anni fa nella Patagonia argentina, offre oggi un punto di riferimento straordinario per ricostruire la storia evolutiva di questi animali. Lo studio, pubblicato sulla rivista peer-reviewed Nature e condotto da Peter Makovicky dell'Università del Minnesota Twin Cities in collaborazione con il paleontologo argentino Sebastián Apesteguía dell'Universidad Maimónides di Buenos Aires, rappresenta un contributo significativo per comprendere come questi piccoli dinosauri si siano diffusi su scala globale durante il Cretaceo.

Gli alvarezsauri sono noti per una combinazione di caratteristiche anatomiche insolite: denti di piccole dimensioni, arti anteriori straordinariamente corti e un singolo artiglio pollicale ingrandito. Per decenni, la comprensione di questo gruppo era stata ostacolata dalla distribuzione geografica sbilanciata dei reperti fossili, con i ritrovamenti più completi concentrati quasi esclusivamente in Asia. I fossili sudamericani, spesso frammentari, lasciavano aperte numerose lacune nella narrazione evolutiva, rendendo difficile ricostruire la transizione anatomica che portò questi dinosauri a sviluppare le caratteristiche specializzate delle specie più recenti.

Lo scheletro di Alnashetri fu portato alla luce nel 2014 nell'area fossilifera di La Buitrera, nel nord della Patagonia, un sito già noto per l'eccezionale conservazione di faune cretacee. La specie era stata formalmente descritta alcuni anni prima sulla base di resti frammentari, ma il nuovo esemplare ha consentito finalmente di osservarne la morfologia complessiva con un grado di dettaglio senza precedenti. La preparazione dello scheletro ha richiesto oltre un decennio di lavoro meticoloso: i ricercatori hanno ripulito e assemblato pazientemente le piccole ossa, estremamente delicate, per preservarne l'integrità strutturale.

"Passare da scheletri frammentari di difficile interpretazione a un animale quasi completo e articolato è come trovare una Stele di Rosetta paleontologica," ha dichiarato Makovicky, professore presso il Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università del Minnesota e autore principale dello studio. "Disponiamo ora di un punto di riferimento che ci permette di identificare con maggiore precisione i reperti più lacunosi e di tracciare le transizioni evolutive nell'anatomia e nelle dimensioni corporee."

L'analisi morfologica dello scheletro rivela che Alnashetri si distingueva dai suoi parenti più recenti per alcune caratteristiche chiave: arti anteriori proporzionalmente più lunghi e denti di dimensioni maggiori. Questo dato indica che alcune linee di alvarezsauri avevano già raggiunto dimensioni corporee molto ridotte prima di sviluppare le strutture anatomiche altamente specializzate che caratterizzano le specie successive, le quali, secondo l'ipotesi scientifica prevalente, si sarebbero adattate a una dieta mirmecofaga, ovvero basata principalmente su formiche e altri insetti sociali. L'esemplare di Alnashetri pesava meno di 900 grammi, collocandolo tra i dinosauri non aviari più piccoli mai scoperti in America del Sud.

L'esame istologico microscopico delle ossa ha permesso di determinare che l'animale era adulto e aveva un'età di almeno quattro anni. Questo dato è particolarmente rilevante perché conferma che le piccole dimensioni degli alvarezsauri non erano una condizione giovanile, ma una caratteristica permanente dell'intero gruppo. Anche i rappresentanti più grandi di questa famiglia raggiungevano dimensioni paragonabili a quelle di un essere umano adulto, una taglia ridottissima nel contesto dei dinosauri.

Attraverso lo studio di ulteriori fossili di alvarezsauri conservati in collezioni museali distribuite tra il Nord America e l'Europa, il team di ricerca ha inoltre raccolto evidenze che anticipano significativamente la comparsa di questo gruppo rispetto a quanto precedentemente stimato. La distribuzione geografica degli alvarezsauri su scala globale sarebbe avvenuta quando le masse continentali erano ancora unite nella supercontinente Pangea, prima della loro progressiva frammentazione. La successiva deriva dei continenti avrebbe poi determinato l'isolamento di diverse popolazioni, spiegando la loro presenza in regioni geograficamente lontane senza necessità di attraversamenti oceanici.

Il sito di La Buitrera, attivo da oltre vent'anni, ha già restituito alla scienza numerosi ritrovamenti di eccezionale importanza, tra cui i resti di alcuni dei serpenti più antichi conosciuti e di piccoli mammiferi dai denti a sciabola. "Dopo più di vent'anni di lavoro, l'area fossilifera di La Buitrera ci ha offerto una finestra unica sui piccoli dinosauri e sugli altri vertebrati del Cretaceo, come nessun altro sito in Sud America," ha sottolineato Apesteguía.

I lavori nel sito patagonico sono tuttora in corso, e nuovi reperti potrebbero presto ampliare ulteriormente la comprensione di questi dinosauri. "Abbiamo già trovato il capitolo successivo della storia degli alvarezsauridi proprio lì, e in questo momento si trova in laboratorio in fase di preparazione," ha anticipato Makovicky, lasciando intendere che la Patagonia potrebbe non aver ancora rivelato tutti i suoi segreti su uno degli episodi più affascinanti dell'evoluzione dei dinosauri.