Un grande asteroide sfiorerà la Terra l’11 dicembre

4660 Nereus, un asteroide con un diametro di 330 metri, sta per sfiorare la terra ma a una distanza di sicurezza di 3,93 milioni di chilometri, poco più di 10 volte la distanza tra la Terra e la Luna.

A causa delle sue dimensioni e della distanza dalla Terra, 4660 Nereus è classificato come un oggetto potenzialmente pericoloso. Tale classificazione include qualsiasi asteroide che passa entro 7,48 milioni di chilometri dall’orbita terrestre ed è più grande di circa 140 metri di diametro. Ci sono molte rocce che rientrano in quella categoria.

Ci sono diverse ragioni per cui è importante rintracciarli. Tra questi vi è la necessità di assicurarsi che gli asteroidi non abbiano deviato dalle loro orbite su traiettorie più pericolose per la Terra e mantenere una consapevolezza di ciò che si muove nello spazio vicino alla Terra.

4660 Nereus, scoperto per la prima volta nel 1982, è speciale, non perché sia pericoloso, ma perché sorvola la Terra con relativa frequenza. La sua orbita di 1,82 anni attorno al Sole lo porta vicino a noi all’incirca ogni 10 anni circa, anche se in termini spaziali “vicino” è ancora “a una distanza di sicurezza”.

Per questo motivo, l’asteroide è stato considerato un bersaglio per le missioni verso gli asteroidi, come Hayabusa. La sua prossima visita ravvicinata sarà il 14 febbraio 2060, quando volerà ad una distanza di circa 1,2 milioni di chilometri (oltre tre volte la distanza tra la Terra e la Luna).

Anche se l’asteroide non rappresenta una minaccia, è meglio essere preparati, dal momento che sappiamo che gli asteroidi hanno influenzato in modo significativo la Terra in passato. Le agenzie spaziali ci stanno lavorando. Proprio la scorsa settimana, un veicolo spaziale della NASA è stato lanciato in una missione chiamata Double Asteroid Redirection Test o DART, per cercare di speronare un asteroide fuori rotta. Quell’incontro dovrebbe avvenire nel settembre del prossimo anno.