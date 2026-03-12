Nella fisica dei materiali applicata, la miniaturizzazione dei magneti ad alto campo rappresenta una delle sfide tecnologiche più complesse degli ultimi decenni. I magneti superconduttori potenti sono strumenti essenziali in numerosi ambiti scientifici e tecnologici: dalla diagnostica per immagini tramite risonanza magnetica (MRI) alle macchine per la fusione nucleare, passando per gli acceleratori di particelle. Il limite storico di questi dispositivi è sempre stato la loro imponenza fisica e il consumo energetico straordinario, caratteristiche che ne hanno ristretto l'utilizzo a grandi laboratori e strutture di ricerca specializzate. Un gruppo di ricerca guidato da Alexander Barnes dell'ETH Zurich (Politecnico federale di Zurigo) ha ora ottenuto un risultato di notevole interesse scientifico: un magnete superconduttore delle dimensioni di un palmo di mano capace di competere in termini di intensità con i magneti più potenti al mondo.

Il dispositivo realizzato dal team di Barnes misura appena 3,1 millimetri di diametro, eppure è in grado di generare campi magnetici con intensità comprese tra 38 Tesla e 42 Tesla, a seconda che la configurazione adotti due o quattro bobine a forma di pancake. Per avere un termine di paragone immediato: un magnete da frigorifero genera un campo inferiore a 0,01 Tesla, mentre i due magneti che attualmente detengono il record mondiale per i campi magnetici stazionari più intensi raggiungono circa 45 Tesla, ma pesano molte tonnellate e richiedono fino a 30 megawatt di potenza elettrica. Il magnete di Barnes, al contrario, funziona con meno di 1 watt.

Il materiale chiave alla base del progetto è il REBCO, un ceramico superconduttore la cui sigla indica la composizione a base di terre rare, bario, rame e ossigeno. Questo materiale entra in regime superconduttivo — ovvero conduce elettricità con efficienza pressoché perfetta, senza dissipazione di calore — quando raffreddato a temperature estremamente basse. Il team ha acquistato il nastro di REBCO da un fornitore commerciale e lo ha avvolto in bobine sottili: al passaggio di corrente elettrica, queste strutture generano campi magnetici di straordinaria intensità.

La fase di sviluppo ha richiesto un approccio sperimentale intensivo. Come ha dichiarato lo stesso Barnes, «la nostra strategia è stata quella di abbracciare un approccio che punta a fallire spesso e fallire in fretta», una filosofia metodologica mutuata dall'ingegneria agile che ha portato il gruppo a costruire e testare oltre 150 prototipi prima di identificare la configurazione ottimale. Questo processo iterativo, lungi dall'essere un segno di debolezza progettuale, rappresenta una pratica consolidata nella ricerca ingegneristica avanzata.

Produrre campi magnetici superiori a 40 Tesla richiede tradizionalmente strutture molto grandi e costose: raggiungere intensità simili in un dispositivo così compatto con nastri superconduttori è un risultato significativo.

L'obiettivo dichiarato del gruppo è l'applicazione del nuovo magnete alla spettroscopia NMR (risonanza magnetica nucleare), una tecnica analitica che sfrutta i campi magnetici per determinare la struttura tridimensionale di molecole complesse come farmaci, proteine e catalizzatori industriali. L'NMR è uno strumento di eccezionale potere diagnostico in chimica e biochimica, ma la sua diffusione è storicamente limitata dall'ingombro e dal costo elevato dei magneti necessari. Barnes e il suo team puntano esplicitamente a rendere questa tecnica accessibile a un numero molto maggiore di laboratori chimici. Il gruppo ha già avviato i primi test del magnete integrato in una configurazione NMR operativa.

Il commento di Mark Ainslie, ricercatore del King's College London, inquadra bene la portata del risultato nel contesto della comunità scientifica internazionale: «raggiungere intensità di campo simili in un dispositivo così compatto utilizzando nastri superconduttori suggerisce che i magneti ad altissimo campo potrebbero diventare accessibili a una gamma molto più ampia di laboratori nel prossimo futuro». Una prospettiva che, se confermata, potrebbe democratizzare l'accesso a tecnologie analitiche finora prerogativa di pochi centri ben finanziati.

Tuttavia, Ainslie sottolinea anche le questioni aperte che rimangono da risolvere prima di poter pensare a un'applicazione su larga scala. In particolare, non è ancora del tutto chiaro in che misura il campo magnetico generato possa essere reso sufficientemente uniforme — requisito fondamentale per l'NMR, dove anche piccole disomogeneità nel campo possono compromettere la qualità dello spettro — né come il comportamento elettromagnetico delle bobine possa essere gestito e controllato in modo preciso e stabile nel tempo.

Queste domande aperte tracciano il perimetro del lavoro che attende i ricercatori nelle prossime fasi. La sfida della omogeneità del campo richiede probabilmente interventi progettuali aggiuntivi, come correzioni di shimming o geometrie bobine ottimizzate, mentre la gestione del comportamento elettromagnetico dei nastri superconduttori in condizioni operative estreme rimane un problema di ricerca fondamentale.