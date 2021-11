Un pezzo della Luna si è trasformato in asteroide?

Scoperto nel 2016, l’asteroide Kamo’oalewa misura circa 40 m di larghezza e ruota una volta ogni 28 minuti circa. Tecnicamente orbita attorno al Sole, ma orbita anche intorno alla Terra a una distanza 13,6 volte più lontano della Luna, questo lo rende un “quasi-satellite”.

Nonostante la sua relativa vicinanza alla Terra, Kamo’oalewa è difficile da studiare, essendo piccola, debole e visibile solo per poche settimane ogni aprile. Gli astronomi hanno sbirciato attraverso quella finestra temporale quest’anno, per studiare la roccia sfuggente, usando il Large Binocular Telescope (LBT) e il Lowell Discovery Telescope (LDT).

Il team ha misurato lo spettro dell’oggetto, il modello di luce che si riflette sulla sua superficie. Poiché diversi elementi riflettono e assorbono diverse lunghezze d’onda della luce, gli scienziati possono utilizzare lo spettro di un oggetto per determinare di cosa è composto. In questo caso, Kamo’oalewa era per lo più a base di silicati.

Quell’impronta digitale non corrispondeva a nessun altro asteroide conosciuto vicino alla Terra. La corrispondenza più vicina è stata con le rocce lunari riportate dagli astronauti dell’Apollo, suggerendo che Kamo’oalewa è un pezzo di Luna che si è staccato forse durante un qualche evento di impatto. Ciò lo renderebbe il primo asteroide conosciuto di origine lunare, e la sua orbita insolita dà peso a questa ipotesi.

“È molto improbabile che un asteroide vicino alla Terra si muova spontaneamente in un’orbita quasi-satellite come quella di Kamo’oalewa”, afferma Renu Malhotra, co-autore dello studio. “Non rimarrà in questa particolare orbita per molto tempo, solo circa altri 300 anni, e stimiamo che sia arrivato in questa orbita circa 500 anni fa”. Ulteriori lavori del team si concentreranno sul rintracciare le origini di Kamo’oalewa in modo più dettagliato.