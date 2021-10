Un pianeta nano svelerà i segreti del sistema solare primordiale?

Il pianeta nano Vesta sta aiutando gli scienziati a comprendere meglio la prima era nella formazione del nostro sistema solare. Due recenti articoli che coinvolgono scienziati dell’Università della California, Davis, utilizzano i dati dei meteoriti derivati da Vesta per risolvere il “problema del mantello mancante” e portare la nostra conoscenza del sistema solare a solo un paio di milioni di anni dopo che ha iniziato a formarsi. Gli articoli sono stati pubblicati su Nature Communications il 14 settembre e Nature Astronomy il 30 settembre.

Vesta è il secondo corpo più grande della fascia degli asteroidi con un diametro di 500 chilometri. È abbastanza grande da essersi evoluto allo stesso modo dei corpi rocciosi e terrestri come la Terra, la Luna e Marte. All’inizio, queste erano infatti soltanto palle di roccia fusa riscaldate da collisioni. Il ferro e i siderofili, o elementi “amanti del ferro” come il renio, l’osmio, l’iridio, il platino e il palladio affondarono al centro per formare un nucleo metallico, lasciando il mantello povero di questi elementi. Mentre il pianeta si raffreddava, una sottile crosta solida si formò sopra il mantello. Più tardi, i meteoriti hanno portato ferro e altri elementi alla crosta.

credits: Università della California - Davis

Poiché è così piccolo, Vesta ha formato una crosta solida molto prima di corpi più grandi come la Terra, la Luna e Marte. Quindi gli elementi siderofili che si sono accumulati nella sua crosta e nel mantello formano una registrazione del sistema solare molto precoce dopo la formazione del nucleo. Nel corso del tempo, le collisioni hanno rotto pezzi al largo di Vesta che a volte cadono sulla Terra come meteoriti.

“Poiché Vesta si è formata molto presto, è un buon modello per guardare l’intera storia del Sistema Solare”, ha detto Yin. “Questo ci spinge indietro di due milioni di anni dopo l’inizio della formazione del sistema solare”. Si pensava che Vesta e i pianeti interni più grandi avrebbero potuto avere molto del loro materiale dalla fascia degli asteroidi. Ma una scoperta chiave dello studio è stata che i pianeti interni (Mercurio, Venere, Terra e luna, Marte e pianeti nani interni) hanno ottenuto la maggior parte della loro massa dalla collisione e dalla fusione con altri grandi corpi fusi all’inizio del sistema solare. La stessa fascia di asteroidi rappresenta il materiale residuo della formazione dei pianeti, ma non ha contribuito molto ai mondi più grandi.