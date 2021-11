Un “trucco” ha consentito di trovare un buco nero al di fuori della nostra galassia

I buchi neri sono difficili da identificare, se non stanno divorando attivamente materiale, cosa che la maggior parte dei buchi neri di massa stellare non fa, non emette alcuna radiazione che possiamo rilevare. Pertanto, dobbiamo ricorrere ad altri mezzi per rilevarli, come la ricerca di stelle che sembrano essere in un’orbita binaria con… niente.

Ora, per la prima volta, gli astronomi sono riusciti a individuare un buco nero al di fuori della galassia della Via Lattea usando questo metodo. Dai moti di una stella orbitante, hanno identificato un buco nero relativamente piccolo nella Grande Nube di Magellano, una galassia nana in orbita attorno alla Via Lattea ad una distanza di circa 160.000 anni luce.

Il buco nero, chiamato NGC 1850 BH1, è stato trovato in NGC 1850, un ammasso di migliaia di stelle. La rilevazione suggerisce che questo metodo potrebbe effettivamente rivelarsi la chiave per trovare buchi neri in ammassi densamente popolati di stelle, nella Via Lattea e oltre. La maggior parte dei buchi neri che abbiamo rilevato al di fuori della Via Lattea sono stati individuati grazie alle radiazioni emesse quando sono attivi.

Foto: depositphotos

Gli astronomi hanno stimato che potrebbero esserci 100 milioni di buchi neri di massa stellare nella sola Via Lattea. Tuttavia, il modo in cui gli oggetti intorno ai buchi neri si comportano può essere un segno rivelatore della loro presenza. Sebbene possano essere fisicamente piccoli e scuri (un buco nero 11 volte la massa del Sole avrebbe un orizzonte degli eventi di soli 65 chilometri di diametro), esercitano comunque un’influenza gravitazionale sullo spazio che li circonda.

Ma c’è un’altra ragione per cui la scoperta è così affascinante. L’ammasso stellare NGC 1850 è molto giovane, cosmicamente parlando – solo 100 milioni di anni. NGC 1850 BH1 rappresenta il potenziale per trovare ancora più buchi neri più giovani, che a loro volta potrebbero aiutarci a capire come questi oggetti si formano ed evolvono.

Trovare buchi neri in giovani ammassi stellari potrebbe aiutarci a capire gli stadi evolutivi tra una stella massiccia e una stella di neutroni o un buco nero, e le statistiche sulla popolazione per i buchi neri negli ammassi stellari. Poiché gli ammassi stellari sono il luogo in cui gli astronomi pensano che le collisioni di buchi neri e stelle di neutroni siano più probabili, ciò ha anche implicazioni per il campo dell’astronomia delle onde gravitazionali stessa.